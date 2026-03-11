  • 11 Marzo 2026 -
  • 11 Marzo 2026 -
Politica | Sport | Vittoria

Calcio. Gara Vittoria–Polisportiva Gioiosa: l’assessore allo Sport richiama ai valori di sportività e rispetto

Vittoria, 11 marzo 2026 – Con riferimento alla presunta aggressione denunciata domenica scorsa da alcuni tesserati della squadra di calcio della Gioiosa, avvenuta nel corso della gara di Eccellenza siciliana tra Vittoria e Polisportiva Gioiosa, sospesa dopo pochi istanti di gioco domenica 8 marzo 2026, interviene l’assessore allo Sport Fabio Prelati. L’assessore richiama i valori dell’equilibrio, della correttezza e del rispetto sportivo.
In merito alla presunta aggressione segnalata da alcuni componenti della squadra ospite, l’assessore Prelati ha espresso una posizione di massima imparzialità. Ha inoltre invitato ad attendere gli accertamenti ufficiali da parte degli organi competenti.
“Occorre ricordare a tutti – dichiara l’assessore Prelati – che la nostra città vanta una tradizione sportiva fatta di sacrifici, impegno e accoglienza. Difenderemo in ogni sede l’immagine di Vittoria contro narrazioni che vorrebbero dipingerla come un ambiente ostile. Non posso sapere cosa sia realmente accaduto e se quanto denunciato abbia trovato effettivo riscontro – prosegue – ma qualora dovessero emergere eventuali responsabilità personali, gli atti di pochi singoli non possono e non devono infangare la storia sportiva di una città che ha sempre vissuto il calcio con passione sana e rispetto per l’avversario”.
L’assessore Prelati ha inoltre voluto sottolineare il clima di correttezza che contraddistingue il movimento sportivo cittadino: “Lo sport vittoriese è quello dei giovani che si allenano ogni giorno con impegno e lealtà, dei dirigenti e della società, Football Club Vittoria ASD, che fanno dell’ospitalità un valore fondamentale e dei tifosi che sostengono la propria squadra con passione e senso di responsabilità. Sono certo del rigore e della correttezza dei dirigenti della società – conclude Prelati – e rinnovo la mia fiducia negli organi della giustizia sportiva e nelle Forze dell’Ordine che, con grande professionalità, garantiscono l’ordine pubblico e la sicurezza di tutti i presenti allo stadio”.
Il Sindaco Francesco Aiello ribadisce infine che: “Lo sport deve sempre rappresentare, confronto e rispetto reciproco, valori che debbono sempre caratterizzare la comunità vittoriese”.

