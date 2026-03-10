  • 10 Marzo 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 10 Marzo 2026 -
Sindacale

Cisl: “Sottoscritto anche il CCRL 2022-2024 dell’area della dirigenza, si lavori subito per il 2025-2027

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

PALERMO, 10 marzo 2026 – E’ stato sottoscritto questa mattina all’Aran Sicilia, dopo la certificazione positiva da parte della Corte dei Conti, il Contratto collettivo regionale di lavoro (Ccrl) 2022-2024 dell’Area della dirigenza della Regione Siciliana degli enti e delle società. “Un altro importante traguardo che consente di allinearci ai colleghi dello Stato e recuperare i ritardi accumulati. La sfida, adesso, è quella di rinnovare il contratto 2025/2027 entro la sua naturale vigenza”, dicono il segretario generale della Cisl Sicilia, Leonardo La Piana, il segretario generale della Cisl Fp Sicilia, Daniele Passanisi, e il coordinatore degli Enti regionali della federazione della Funzione pubblica, Fabrizio Lercara.
“Non abbiamo mollato un solo attimo – proseguono – per addivenire anche a questo importante risultato per il quale rivolgiamo un forte apprezzamento al commissario straordinario dell’Aran Sicilia Accursio Gallo e a tutta la sua struttura, al segretario generale Ignazio Tozzo e al dirigente generale del dipartimento della Funzione pubblica Salvatrice Rizzo per il lavoro realizzato in perfetta sinergia tra le parti. Ci auguriamo, adesso, che le attività non si fermino qui. La nostra azione continuerà ad essere pienamente rivolta alla riorganizzazione delle strutture dirigenziali, alla loro corretta pesatura e ad una riforma adeguata e necessaria della dirigenza affinché si possano subito bandire nuovi concorsi che sono fondamentali per potenziare tutti i servizi pubblici con la consapevolezza che, potenziando la macchina amministrativa e burocratica regionale, si incide anche positivamente nell’erogazione di servizi efficaci per cittadini e imprese.

© Riproduzione riservata
593774

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube