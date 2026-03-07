Vittoria, FdI: “L’amministrazione e la sua maggioranza ignorano la Coldiretti e le sue istanze

Vittoria, 07 marzo 2026 – “Appare davvero singolare come il sindaco Aiello – già assessore regionale all’Agricoltura – ignori le istanze di un’associazione di categoria così importante come la Coldiretti preferendo invece proseguire nelle sue solite proteste demagogiche e improduttive”.

A dirlo in una nota è il capogruppo di FdI in consiglio comunale Alfredo Vinciguerra che sottolinea come la richiesta di approvazione di una mozione consiliare di indirizzo per la revisione della disciplina sull’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari, avanzata dalla Coldiretti al Sindaco, sia rimasta lettera morta.

“I Comuni vicini, come Santa Croce, Acate, Ragusa, Scicli e Modica, hanno già portato in consiglio e approvato tale mozione volta a impegnare il Sindaco e l’Amministrazione a farsi promotori, presso le competenti sedi istituzionali nazionali ed europee di un’azione di pressione per la modifica della disciplina sull’origine delle merci prevista dal Codice Doganale Unionale. Oggi i prodotti che arrivano grazie all’ultima lavorazione in Italia guadagnano il titolo di made in Italy traendo in inganno il consumatore e la nostra città – che è fiore all’occhiello dell’agricoltura siciliana ma anche nazionale – non può ignorare l’appello di Coldiretti su un tema così importante. Eppure come sempre il Sindaco continua nella demagogia, nelle promesse di incatenarsi in ogni dove ma quando c’è da difendere concretamente l’agricoltura non c’è mai. Consideriamo grave il fatto che Vittoria sia rimasta indifferente alle sollecitazioni di Coldiretti e ci faremo carico di proporre e portare con il nostro gruppo in consiglio la mozione visto che questa amministrazione comunale rimane sorda a tali istanze”.

