L’Avis di Monterosso Almo dona una giornata di prevenzione alle donatrici di sangue

Monterosso Almo, 07 marzo 2026 – In occasione della “Giornata internazionale della donna”, l’Avis comunale di Monterosso Almo ha organizzato una giornata di prevenzione gratuita destinata alle donatrici di sangue. Venerdì scorso, presso la sede sociale di vicolo Silva, 30 donne si sono sottoposte a visita senologica effettuata dalla Dott.ssa Valentina Sallemi, con l’assistenza di Chiara Corallo.

Il presidente Giuseppe Schembari, il direttore sanitario Antonio Galia e i componenti del Direttivo e della segreteria esprimono gratitudine alle due professioniste per la disponibilità e la professionalità dimostrate. “Con questa iniziativa – ha dichiarato Schembari – vogliamo ringraziare chi dona sangue e, allo stesso tempo, offrire opportunità concrete di prevenzione. È un modo per prendersi cura di sé e degli altri, rafforzando una comunità solidale e responsabile”.

L’Avis di Monterosso Almo continua così a promuovere la cultura della donazione di sangue e della prevenzione, offrendo servizi di qualità alle donne del territorio. Un esempio di solidarietà e di impegno sociale che merita di essere apprezzato e sostenuto.

Foto di gruppo al termine delle visite senologiche

