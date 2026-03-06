  • 6 Marzo 2026 -
Pozzallo | Religione

Pozzallo. “L’ora della salvezza” presso la chiesa di San Giovanni Battista fra riflessione e ricordo

Pozzallo, 06 Marzo 2026 – La comunità parrocchiale di San Giovanni Battista ha rivissuto i momenti cruciali della Passione del Cristo grazie alla rappresentazione messa in scena dai ragazzi della catechesi. Titolo della rappresentazione, “L’ora della Salvezza”.
Un momento di riflessione che ci ha riportato a due mila anni fa circa quando Cristo è morto sulla croce, ripercorrendo tutte le tappe del suo calvario. “L’ora della Salvezza” è stato un momento di preghiera drammatizzato magnificamente da quasi 30 attori non professionisti ma bravissimi sotto l’aspetto recitativo. Il tutto magnificamente orchestrato dal parroco della chiesa san Giovanni Battista, don Carmelo Morana. Una doviziosa cura dei dettagli e dei dialoghi, fedeli ai Vangeli, con una colonna sonora che ha fatto da cornice, facendo diventare la rappresentazione un vero e proprio Musical Sacro.
La doviziosa cura dei particolari e l’ambientazione strutturata in più elementi costruiti all’interno dello spazio scenico, hanno trasmesso agli spettatori la sofferenza di Gesù di Nazareth, partendo dall’agonia nell’orto degli ulivi, dal tradimento di Giuda alle accuse dei sommi sacerdoti e alle tentazioni di satana, passando dai dubbi inutili di Ponzio Pilato alla flagellazione, fino ad arrivare al culmine della tragedia con la Crocifissione.
“Ricordiamoci di non voltare le spalle agli altri proprio in questo periodo – ha ammonito don Carmelo davanti ad una folta platea – I venti di guerra, purtroppo, devono farci pensare anche al prossimo. Ricordiamoci della nostra comunità e di chi vive in questa città con sofferenza, e di chi vive in questo quartiere (Raganzino, ndr) con sofferenza, non voltiamoci dall’altra parte”.
Bravissimi tutti, complimenti davvero. Il coinvolgimento della comunità è stato totale, con la partecipazione di adulti e bambini, in un clima di profonda devozione e raccoglimento. Complimenti in particolar modo a chi ha recitato con pochi abiti o a piedi nudi. I 13 gradi della serata particolarmente fredda, con inizio fuori sul sagrato, ampliano ancora di più il valore della serata.

