Definizione agevolata delle entrate. Consiglio Provinciale approva emendamenti del Pd – L’alternativa

Definizione agevolata delle entrate. Consiglio Provinciale approva emendamenti del Pd

Ragusa, 06 marzo 2026 – Nel corso della seduta dedicata anche al nuovo regolamento sulla definizione agevolata delle entrate, il Consiglio del Libero consorzio comunale di Ragusa ha approvato all’unanimità gli emendamenti presentati dal gruppo “Pd – L’Alternativa”, formato dai consiglieri Gaetano Scollo, Giovanni Garretto e Salvatore Schembari.

L’obiettivo delle modifiche era chiaro: rendere il regolamento più vicino ai cittadini, più semplice da utilizzare e più attento alle difficoltà economiche che molte famiglie e attività stanno vivendo. Un lavoro che, pur muovendosi nel solco della normativa nazionale, punta a favorire una partecipazione più ampia dei contribuenti e a migliorare la capacità dell’Ente di recuperare risorse, un aspetto particolarmente rilevante per un Libero consorzio che gestisce un numero limitato di tributi e vede quindi ogni intervento incidere in modo diretto sulla collettività.

“Abbiamo cercato di migliorare un regolamento già ben costruito, ma che poteva essere reso ancora più utile per chi vuole mettersi in regola senza essere schiacciato da procedure troppo rigide”, spiegano Scollo, Garretto e Schembari. “Le modifiche approvate rendono la definizione più equa e accessibile, senza creare nuovi costi per l’Ente”. Tra gli interventi più significativi rientrano la possibilità di definire anche singoli carichi per tipo di tributo, evitando l’obbligo di saldare tutto in un’unica soluzione, e un sistema di decadenza più ragionevole, che non penalizza chi incorre in un ritardo occasionale. Il gruppo Pd – L’Alternativa ha voluto esprimere un ringraziamento alla presidente, ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri per il voto unanime, oltre che agli uffici e al collegio dei revisori per il lavoro svolto con tempestività e professionalità. “È un risultato concreto – concludono – che migliora il rapporto tra cittadini ed ente e rende più efficace il recupero delle entrate. Una politica seria deve saper ascoltare, correggere e migliorare in modo costruttivo”.

