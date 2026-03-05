Volley. Big match al vertice sabato tra Asd Giarratana e Giarre. La femminile espugna Bronte

Giarratana, 05 marzo 2026 – L’Asd Giarratana Volley si avvicina a un fine settimana che potrebbe segnare una svolta nella stagione. La formazione maschile, protagonista di un campionato di altissimo livello, sabato alle 19 affronterà I Siciliani Giarre New Image in una sfida che vale molto più dei tre punti: è uno scontro diretto tra due delle squadre più forti del girone, con la classifica che racconta un equilibrio destinato a rompersi proprio in questo appuntamento. Giarre è seconda a 39 punti, Giarratana insegue a 36 con una gara in meno, e l’ambiente si sta caricando di un’attesa crescente, quasi febbrile, da parte dei tifosi che sentono il peso e il fascino di una partita che può cambiare la corsa al vertice.

Coach Gianluca Giacchi percepisce la tensione positiva che circonda il gruppo e la trasforma in motivazione: «Sappiamo che ci giochiamo una fetta importante del nostro percorso. Giarre è una squadra solida, costruita per stare in alto, ma noi arriviamo a questa sfida con grande convinzione. I ragazzi stanno lavorando con intensità e maturità, e vogliono dimostrare che il nostro posto è tra le prime della classe. Sarà una partita da affrontare con lucidità, coraggio e attenzione ai dettagli. Il sostegno del pubblico sarà determinante: sentiamo l’entusiasmo crescere e vogliamo ripagarlo con una prestazione all’altezza». Giacchi sottolinea anche la crescita mentale del gruppo: «Questa squadra non si accontenta. Non difendiamo una posizione, costruiamo un percorso. Sabato è un passaggio importante, non un traguardo».

Nel frattempo, la formazione femminile ha già dato un segnale forte, espugnando ieri sera, nella gara di recupero, il parquet del Ciclope Volley Bronte con un netto 0-3 che conferma la solidità del gruppo e la capacità di imporsi anche in campi difficili. Una vittoria costruita con ordine, carattere e continuità, che consolida la squadra nella parte alta della classifica. Coach Saro Corallo non nasconde la soddisfazione: «Vincere a Bronte non è mai semplice, è un campo dove devi lottare su ogni pallone. Le ragazze sono state bravissime a mantenere la calma nei momenti chiave, soprattutto nel primo set, quando abbiamo saputo rimontare e chiudere con lucidità. È una vittoria che dà fiducia e dimostra che possiamo competere con chiunque. Ora dobbiamo continuare a crescere, lavorare sui dettagli e mantenere questa mentalità». A chiudere il quadro è il presidente Salvatore Pagano, che guarda con orgoglio al momento complessivo del club: «Siamo felici del percorso di entrambe le nostre squadre. La maschile sta vivendo una stagione straordinaria e sabato ci attende una partita che rappresenta un premio per il lavoro svolto finora. La femminile ha dato una grande prova di forza a Bronte, confermando la crescita del gruppo. Il nostro progetto sportivo si basa su impegno, serietà e valorizzazione del territorio, e vedere i risultati arrivare è una grande soddisfazione. Ora continuiamo con umiltà e ambizione, insieme ai nostri tifosi, che sono parte fondamentale di questo cammino».

