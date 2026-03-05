Ragusa. Trasporto pubblico, in consegna le tessere Under 20 per viaggiare gratis nel 2026

Ragusa, 05 marzo 2026 – Importanti novità per la mobilità giovanile. Grazie all’avviso congiunto promosso dagli assessorati alla Mobilità, ai Servizi Sociali e alla Pubblica Istruzione, quasi cento studenti residenti nella nostra città potranno usufruire gratuitamente del trasporto pubblico locale per l’intero anno 2026.

Il raggiungimento di questo traguardo conferma l’efficacia della sinergia tra i diversi rami dell’Amministrazione. La validità delle politiche poste in essere in materia di mobilità e dei relativi servizi correlati dimostra come la collaborazione inter-assessorile sia la chiave per offrire risposte concrete alle esigenze delle famiglie e della popolazione scolastica.

Gli studenti aventi diritto potranno ritirare la propria tessera “Under 20” a partire da domani. La consegna avverrà presso l’Ufficio Istruzione dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione, rivolgendosi al Dott. Calabrese.

L’Amministrazione continua così il proprio impegno nel promuovere una mobilità sostenibile e accessibile, incentivando l’uso dei mezzi pubblici tra le giovani generazioni.

