  • 5 Marzo 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 5 Marzo 2026 -
Politica | Ragusa

Ragusa. Trasporto pubblico, in consegna le tessere Under 20 per viaggiare gratis nel 2026

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 05 marzo 2026 – Importanti novità per la mobilità giovanile. Grazie all’avviso congiunto promosso dagli assessorati alla Mobilità, ai Servizi Sociali e alla Pubblica Istruzione, quasi cento studenti residenti nella nostra città potranno usufruire gratuitamente del trasporto pubblico locale per l’intero anno 2026.
Il raggiungimento di questo traguardo conferma l’efficacia della sinergia tra i diversi rami dell’Amministrazione. La validità delle politiche poste in essere in materia di mobilità e dei relativi servizi correlati dimostra come la collaborazione inter-assessorile sia la chiave per offrire risposte concrete alle esigenze delle famiglie e della popolazione scolastica.
Gli studenti aventi diritto potranno ritirare la propria tessera “Under 20” a partire da domani. La consegna avverrà presso l’Ufficio Istruzione dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione, rivolgendosi al Dott. Calabrese.
L’Amministrazione continua così il proprio impegno nel promuovere una mobilità sostenibile e accessibile, incentivando l’uso dei mezzi pubblici tra le giovani generazioni.

© Riproduzione riservata
593448

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube