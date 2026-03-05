Promozione. Sconfitta per il Santa Croce Calcio nell’andata dei quarti di Coppa

Santa Croce Camerina, 05 marzo 2026 – Il Santa Croce Calcio perde il primo round dei quarti di finale di Coppa Italia ( risultato finale 2-0) contro il Santa Venerina, ma spera in un’impresa nel match di ritorno per aggiudicarsi il passaggio del turno.

La squadra di mister Fabio Campanaro ancora in piena emergenza per via delle tante assenze ( Mititelu, Javadov, Assenza, e Garufi) è stata punita dagli episodi, ma, ha comunque giocato un buon primo tempo, sfiorando la rete del vantaggio con un colpo di testa di Basile sul quale il portiere di casa compiva un autentico miracolo. Nella ripresa il Santa Venerina entrava in campo con più verve e coglieva il vantaggio grazie a un’autorete di Wally proteso ad arginare un contropiede di Carbonaro. Il Santa Croce ci provava a rientrare in partita, ma la sfortuna si accaniva contro i biancazzurri e in particolare con Golisano il cui colpo di testa, su un cross di Alma, terminava sulla traversa.

Era più fortunato, invece, il Santa Venerina sul finale, quando Mangione salvava la sua porta su un calcio di punizione tirato da Sinatra, la palla sbatteva sul palo e arrivava sui piedi di Pisasale che a porta vuota ribadiva in rete.

La gara terminava con il punteggio a favore dei locali, ma la buona prestazione dei biancazzurri fa ben sperare per una possibile impresa nella gara di ritorno.

La società intende ringraziare la dirigenza del Santa Venerina calcio per la gentilezza e l’ottima e accoglienza ricevuta.

