PD Modica: “Il rispetto dei ruoli è garanzia di democrazia, non un attacco personale”

MODICA, 3 marzo 2026 – Il Partito Democratico di Modica, nelle persone del Segretario Francesco Stornello (foto) e del Vicesegretario Carmelo Blanco, interviene con fermezza in merito alle recenti dichiarazioni dell’Assessore Drago. L’obiettivo è chiaro: riportare il dibattito politico entro i binari della correttezza istituzionale, lontano da personalismi e polemiche sterili.

Secondo il PD, il cuore della questione non risiede nella ricerca di visibilità, ma nella tutela delle prerogative consiliari. Un consigliere comunale, esercitando le proprie funzioni di indirizzo e controllo, adempie a un mandato ispettivo previsto dalla legge.

“L’interrogazione non deve essere percepita come un attacco pregiudiziale,” dichiarano i vertici del partito, “ma come uno strumento essenziale per garantire la trasparenza dell’azione amministrativa e il diritto dei cittadini a essere informati.”

Il Partito Democratico esprime rammarico per l’atteggiamento assunto dall’Amministrazione. Invece di rispondere puntualmente ai quesiti posti, la giunta sembra aver scelto la strada della delegittimazione dell’opposizione.

“Chi governa ha l’obbligo di rispondere con toni consoni. La critica non è un intralcio, ma un valore aggiunto per la gestione della cosa pubblica. È necessario tornare a parlare di fatti e progetti, non di persone”.

Il sostegno del PD alla realizzazione di opere pubbliche strategiche per Modica resta convinto, ma non sarà mai un assegno in bianco. Il controllo sull’operato amministrativo rimane un diritto-dovere a cui il partito non intende rinunciare.

Rifiutando ogni scontro frontale sul piano individuale, il PD conferma che la sede naturale del confronto resta quella istituzionale, fondata su atti certi e chiarimenti formali.

I cittadini meritano un dibattito serio e rispettoso: saranno loro, nel tempo, a valutare la qualità dell’azione politica e il reale rispetto dimostrato verso le istituzioni della nostra Città.

