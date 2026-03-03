Santa Croce Camerina si prepara a vivere la magia dei Festeggiamenti in onore di San Giuseppe

Santa Croce Camerina, 03 marzo 2026 – La città si appresta a vivere i giorni più intensi e sentiti dell’anno in onore del suo Patrono, San Giuseppe. Un programma ricco e variegato, che intreccia profonda devozione, secolari tradizioni e momenti di spensierato intrattenimento, accompagnerà la comunità e i visitatori dal 12 marzo.

I festeggiamenti di San Giuseppe vedranno i riti più autentici in onore del Santo a partire dalle tradizionali “Cene”, imbandite per devozione o grazia ricevuta, che rappresentano il cuore pulsante della fede santacrocese congiuntamente alla lavorazione del “pane pulito”. Il programma del 2026 si propone di valorizzare e far conoscere questo patrimonio immateriale unico.

Il cuore della festa inizierà a battere forte da venerdì 13 marzo con il taglio del nastro della 20ª Esposizione Ortoflorovivaistica e Gastronomica Santacrocese in via Rinzivillo, con l’esibizione della Fanfara degli Iblei. La serata proseguirà in Piazza Vittorio Emanuele II con il cabaret di Loredana Scalia e la musica dei Paprika Live Band.

Sabato 14 e domenica 15 marzo saranno i giorni clou con le visite guidate alle Cene e al Museo Demologico e, via Rinzivillo ospiterà degustazioni e dimostrazioni della lavorazione del “Pane Pulito”. Sabato sera, la grande piazza farà da cornice a uno spettacolo d’eccezione con una cantante amata trasversalmente da tutta Italia: Orietta Berti si esibirà nello spettacolo “La Mia Vita è un Film”, regalando al pubblico una serata di musica e ricordi.

La giornata di domenica 15 marzo, dedicata alla festa esterna, inizierà alle 8:00 con la tradizionale e partecipatissima Asta di San Giuseppe. Il momento più solenne e atteso avrà luogo alle 17:00, con l’uscita del Simulacro del Santo Patrono tra i fedeli in Piazza Vittorio Emanuele II, accompagnato dallo spettacolo pirotecnico che colorerà il cielo. I festeggiamenti si concluderanno lunedì 16 marzo con l’uscita della tradizionale “Cena” presso il Palazzo Comunale, mentre mercoledì 18 la Biblioteca Comunale ospiterà la premiazione del contest di disegno per ragazzi “San Giuseppe, i colori della tradizione”.

“I festeggiamenti in onore di San Giuseppe rappresentano il momento più autentico e sentito della nostra identità di santacrocesi. Ci apprestiamo a vivere intensamente i prossimi giorni attorno alle nostre radici, riscoprendo il valore della condivisione, della fede e della memoria. San Giuseppe è il nostro esempio che ci fa riscoprire la nostra capacità di accogliere e la nostra essenza di popolo generoso e laborioso”, dichiara il Sindaco di Santa Croce Camerina Peppe Dimartino.

“Abbiamo investito in un programma ricco e articolato perché sentiamo la responsabilità di far conoscere questo tesoro di fede e tradizioni a tutti. La festa di San Giuseppe non è soltanto un momento identitario per noi, ma rappresenta una straordinaria opportunità di promozione turistica per il nostro territorio. In un periodo dell’anno che anticipa la primavera, vogliamo invitare i visitatori e non solo a scoprire le nostre tradizioni, i nostri sapori, la nostra autenticità. Ringrazio gli Assessorati Regionali ai Beni Culturali e al Turismo e il Libero Consorzio, gli sponsor privati, il Comitato dei Festeggiamenti e la Parrocchia di San Giovanni Battista per il loro contributo e un plauso va alla squadra amministrativa, ai consiglieri, agli uffici comunali e a tutte le associazioni per il loro impegno”.

o

Salva