On. Abbate. Presentato il DL per la definizione agevolata sui tributi regionali

Palermo, 03 marzo 2026 – L’onorevole Ignazio Abbate, Presidente della I Commissione all’Assemblea Regionale Siciliana, ha presentato stamani in commissione bilancio, anche a nome del Gruppo parlamentare della DC, il disegno di legge riguardante la definizione agevolata delle entrate regionali, allineando la Sicilia alle disposizioni già varate a livello nazionale con la legge n. 199 del 31 dicembre 2025.

“È fondamentale che la Regione Siciliana recepisca immediatamente i provvedimenti nazionali sulla definizione agevolata,” dichiara l’On. Abbate. “Sarebbe un grave danno per la nostra Isola e per migliaia di contribuenti se non aderissimo a questa opportunità: il rischio concreto è quello di lasciare le cartelle esattoriali e i ruoli bloccati, impedendo ai cittadini di regolarizzare la propria posizione e alla Regione di recuperare risorse preziose.”

Il disegno di legge punta a permettere ai siciliani di estinguere i debiti relativi ai tributi regionali (in primis il bollo auto) e alle entrate patrimoniali senza il pagamento di sanzioni e interessi, a patto che il versamento avvenga entro il 31 ottobre 2026.

“Non si tratta solo di una misura di buonsenso nei confronti delle famiglie e delle imprese – prosegue l’On. Abbate – ma di una scelta strategica per l’Amministrazione. Come evidenziato nella relazione tecnica, l’operazione non richiede coperture finanziarie aggiuntive poiché mira a migliorare la capacità di riscossione. Al contrario, un mancato recepimento significherebbe paralizzare il sistema di riscossione regionale, negando ai siciliani le stesse agevolazioni di cui godono i cittadini nel resto d’Italia. Auspico una rapida approvazione del testo per consentire all’Assessorato all’Economia di definire le modalità attuative entro i tempi previsti”.

Salva