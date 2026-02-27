Cisl. Riaprire il confronto sul tratto autostradale Modica-Scicli

Ragusa, 27 febbraio 2026 – Dopo la seduta aperta del Consiglio comunale di Scicli dedicata al collegamento autostradale con Modica, nell’ambito della Siracusa–Gela, il segretario generale della Ust Cisl Ragusa Siracusa, Giovanni Migliore, richiama l’urgenza di un percorso realmente partecipato e condiviso. «La seduta consiliare ha avuto il merito di riportare l’attenzione su un’opera strategica per tutto il territorio ibleo» afferma Migliore. «È emersa la posizione di una parte politica, ma il nostro compito non è alimentare contrapposizioni. La Cisl non fa politica: la Cisl lavora per dare risposte al territorio nella sua interezza».

Per il segretario, il nodo infrastrutturale non può essere affrontato con logiche di parte. La chiave, insiste, è la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, senza esclusioni. «Chiediamo che tutti gli attori interessati possano sedere attorno allo stesso tavolo» prosegue. «Serve un metodo fondato sulla partecipazione, sulla disponibilità e sulla responsabilità. Solo un confronto aperto tra istituzioni locali e regionali, Anas, consorzi, imprese e rappresentanze sociali può avviare i passaggi necessari per una soluzione concreta». Migliore ricorda che il completamento della Siracusa–Gela non è soltanto un’opera viaria, ma un’infrastruttura decisiva per la competitività dell’area sud-orientale della Sicilia, per la sicurezza dei cittadini e per lo sviluppo dei comuni coinvolti.

«Non possiamo permetterci ulteriori ritardi» conclude. «Il territorio ha bisogno di certezze, di tempi chiari e di un percorso partecipato. La Cisl è pronta a fare la sua parte, ma serve un impegno collettivo che metta al centro l’interesse delle comunità e la crescita dell’intera area iblea».

