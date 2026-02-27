  • 27 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 27 Febbraio 2026 -
Ragusa | Sindacale

Cisl. Riaprire il confronto sul tratto autostradale Modica-Scicli

Il segretario generale Giovanni Migliore: “No a contrapposizioni”
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 27 febbraio 2026 – Dopo la seduta aperta del Consiglio comunale di Scicli dedicata al collegamento autostradale con Modica, nell’ambito della Siracusa–Gela, il segretario generale della Ust Cisl Ragusa Siracusa, Giovanni Migliore, richiama l’urgenza di un percorso realmente partecipato e condiviso. «La seduta consiliare ha avuto il merito di riportare l’attenzione su un’opera strategica per tutto il territorio ibleo» afferma Migliore. «È emersa la posizione di una parte politica, ma il nostro compito non è alimentare contrapposizioni. La Cisl non fa politica: la Cisl lavora per dare risposte al territorio nella sua interezza».
Per il segretario, il nodo infrastrutturale non può essere affrontato con logiche di parte. La chiave, insiste, è la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, senza esclusioni. «Chiediamo che tutti gli attori interessati possano sedere attorno allo stesso tavolo» prosegue. «Serve un metodo fondato sulla partecipazione, sulla disponibilità e sulla responsabilità. Solo un confronto aperto tra istituzioni locali e regionali, Anas, consorzi, imprese e rappresentanze sociali può avviare i passaggi necessari per una soluzione concreta». Migliore ricorda che il completamento della Siracusa–Gela non è soltanto un’opera viaria, ma un’infrastruttura decisiva per la competitività dell’area sud-orientale della Sicilia, per la sicurezza dei cittadini e per lo sviluppo dei comuni coinvolti.
«Non possiamo permetterci ulteriori ritardi» conclude. «Il territorio ha bisogno di certezze, di tempi chiari e di un percorso partecipato. La Cisl è pronta a fare la sua parte, ma serve un impegno collettivo che metta al centro l’interesse delle comunità e la crescita dell’intera area iblea».

© Riproduzione riservata
592843

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube