Il Veteran Car Club Ibleo festeggia trentacinque anni di attività

Ragusa, 26 febbraio 2026 – Il Veteran Car Club Ibleo ha celebrato con grande partecipazione ed entusiasmo i 35 anni dalla fondazione, un traguardo importante che ha riunito numerosi soci in un clima di festa, condivisione e orgoglio per il percorso compiuto. Alla serata erano presenti i componenti del consiglio direttivo: Massimiliano Brugaletta, Franco Occhipinti, Angelo Tumino, Antonino Provenzale, Angelo Distefano, Giuseppe Arestia, Giovanni Scalone, Federica Ildebrando e Aldo D’Avola.

Nel corso dell’incontro, il presidente Antonino Provenzale ha espresso la propria soddisfazione per l’ottima riuscita dell’evento e, soprattutto, per le comunicazioni ufficiali arrivate nei giorni scorsi dall’Automotoclub storico italiano (ASI): una serie di premi e riconoscimenti inaspettati che testimoniano la qualità delle attività svolte dal club nel corso del 2025.

Le lettere ricevute – relative ai premi Manovella Oro, ASI Solidale, Premio Qualità ASI e Riconoscimento Attività Club – confermano che diverse manifestazioni organizzate dal Veteran Car Club Ibleo sono state considerate tra le migliori a livello nazionale (in particolare Moto storiche nel barocco ibleo e l’Autogiro della provincia di Ragusa). Un risultato che premia l’impegno dei soci, la cura degli eventi e la costante dedizione alla valorizzazione del motorismo storico.

“È stata una grande festa, resa ancora più speciale da questi riconoscimenti che non ci aspettavamo – ha dichiarato il presidente Provenzale –. Sono attestati che onorano il lavoro del club e che appartengono a tutti i nostri soci, perché ogni iniziativa nasce dalla passione condivisa”. Come indicato nelle comunicazioni ufficiali, i premi saranno ritirati a Parma il 7 marzo, durante la cerimonia nazionale ASI che si terrà presso il quartiere fieristico, alla presenza dei vertici federali.

Il Veteran Car Club Ibleo guarda ora ai prossimi mesi con rinnovato entusiasmo, consapevole che questo anniversario e questi riconoscimenti rappresentano non un punto di arrivo, ma un nuovo stimolo a proseguire nel solco della tradizione, della qualità e della passione per i veicoli storici.

Salva