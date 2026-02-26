Grave incidente sulla Scicli-Donnalucata: scontro nei pressi della “Piattaforma”

Scicli, 26 Febbraio 2026 – Un gravissimo incidente stradale si è verificato nelle scorse ore lungo la strada provinciale che collega Scicli alla frazione balneare di Donnalucata. Il sinistro è avvenuto in un tratto già noto per la sua pericolosità, precisamente nei pressi del distributore di carburante situato in località “Piattaforma”.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio delle autorità e suscettibili di variazioni, lo scontro avrebbe coinvolto un’autovettura e un ciclomotore. L’impatto è stato descritto dai testimoni come estremamente violento.

La forza della collisione ha sbalzato il conducente del mezzo a due ruote sull’asfalto. Le condizioni della persona ferita sono apparse subito critiche: alcuni presenti hanno riferito che la posizione del corpo e i traumi riportati rendevano impossibile l’identificazione immediata del soggetto.

Al momento vige la massima incertezza sulle generalità della vittima. Non è stato ancora possibile stabilire se si tratti di un uomo o di una donna, né è stata resa nota la nazionalità.

I soccorsi sono scattati tempestivamente: il personale del 118, giunto sul posto con un’ambulanza, ha prestato le prime cure d’emergenza.

Il ferito è stato trasferito d’urgenza in ospedale in codice rosso.

Le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la viabilità e avviare le indagini.

I veicoli coinvolti nel sinistro sono stati lasciati sulla carreggiata, come da prassi, per permettere agli inquirenti di effettuare i rilievi tecnici necessari a ricostruire l’esatta dinamica e accertare eventuali responsabilità. Il traffico lungo l’arteria stradale ha subito forti rallentamenti.

foto Franco Assenza

