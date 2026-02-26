Due ordinanze per le feste di San Giuseppe, a Donnalucata e Scicli

Scicli, 26 febbraio 2026 – Due ordinanze sindacali per garantire l’ordine pubblico durante lo svolgimento della festa di San Giuseppe di Donnalucata e della festa di San Giuseppe a Scicli. Sono quelle firmate ieri dal Sindaco di Scicli.

Nell’ordinanza n. 46 del 25 febbraio 2026 il sindaco ordina di vietare la circolazione di cavalli comunque condotti, sia in sella che al laccio, il 7 marzo 2026, in occasione della manifestazione e della processione previste a Donnalucata, in tutta l’area urbana della frazione, fatta eccezione per gli esemplari regolarmente iscritti alla manifestazione della Festa di San Giuseppe, la cui iscrizione sarà curata dal Sacerdote responsabile della Parrocchia di San Giuseppe e dai suoi collaboratori; di vietare l’iscrizione alla manifestazione dei cavalli il cui proprietario non sia residente nel Comune di Scicli e di prevedere che, all’atto dell’iscrizione, siano indicati il nominativo e le generalità del palafreniere responsabile della conduzione e della tenuta del cavallo; che i cavalli regolarmente iscritti e quindi autorizzati a circolare durante la manifestazione siano condotti da un palafreniere esperto, incaricato di garantire il pieno controllo dell’animale e di assicurare che tra il cavallo e le persone presenti lungo il percorso sia mantenuta una distanza minima di 1,5 metri, prevenendo movimenti bruschi o comportamenti potenzialmente pericolosi.

L’ordinanza successiva, la n. 47 del 25 febbraio 2026 dispone: di vietare la circolazione di cavalli comunque condotti, sia in sella che al laccio, dal 13 al 15 marzo 2026, in occasione della sfilata del 13 marzo, della tradizionale Cavalcata di San Giuseppe del 14 marzo e della processione del 15 marzo, in tutta l’area urbana di Scicli, fatta eccezione per gli esemplari regolarmente iscritti dall’Associazione organizzatrice “Quattro Petali” alla manifestazione della Festa di San Giuseppe; di vietare l’iscrizione alla manifestazione dei cavalli il cui proprietario non sia residente nel Comune di Scicli e di prevedere che, all’atto dell’iscrizione, siano indicati il nominativo e le generalità del palafreniere responsabile della conduzione e della tenuta del cavallo; che i cavalli regolarmente iscritti e quindi autorizzati a circolare durante la manifestazione siano condotti da un palafreniere esperto, incaricato di garantire il pieno controllo dell’animale e di assicurare che tra il cavallo e le persone presenti lungo il percorso sia mantenuta una distanza minima di 1,5 metri, prevenendo movimenti bruschi o comportamenti potenzialmente pericolosi.

I trasgressori saranno puniti ai sensi dell’art.650 del Codice penale.

