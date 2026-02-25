Caltanissetta, il Questore ha emesso 20 provvedimenti applicativi di misure di prevenzione nei confronti di persone ritenute pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica

Caltanissetta, 25 Febbraio 2026 – Il Questore della Provincia di Caltanissetta Marco Giambra ha emesso 20 provvedimenti applicativi di misure di prevenzione nei confronti di persone ritenute pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica. Undici di essi riguardano l’avviso orale notificato a soggetti arrestati e denunciati dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri nel territorio provinciale poiché si sono resi protagonisti di condotte pericolose e antisociali quali: rapina, detenzione di armi, furto, resistenza a pubblico ufficiale, minacce e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sei ammonimenti, per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia, sono stati emessi nei confronti di soggetti che si sono resi autori di atti persecutori, lesioni personali, percosse e minacce nei confronti di compagne ed ex. In un caso, l’aggressione di un quarantenne nei confronti della propria moglie è avvenuta dopo che la donna si è rifiutata di consegnargli una somma di denaro per l’acquisto di sostanze stupefacenti. Due daspo sono stati emessi nei confronti di un tifoso della Nissa il quale, nel corso dell’incontro di calcio Nissa – Savoia, disputatosi lo scorso 19 ottobre allo stadio Tomaselli di Caltanissetta, si è reso autore dell’accensione di fumogeni e dell’esplosione di petardi all’interno del settore della struttura sportiva e nei confronti di un tifoso della Sancataldese il quale, nel corso dell’incontro di calcio Sancataldese – Vibonese, disputatosi lo scorso 23 novembre allo stadio Mazzola di San Cataldo, si è reso autore del lancio di una bottiglia verso la panchina della squadra ospite e, in evidente stato di alterazione, dovuta verosimilmente all’assunzione di alcol, si è arrampicato sulla recinzione inveendo contro i giocatori avversari e rivolgendosi in modo provocatorio contro i militari dell’Arma dei Carabinieri. Entrambi per il prossimo anno non potranno recarsi allo stadio. Un provvedimento di foglio di via obbligatorio è stato emesso nei confronti di un pregiudicato residente nella provincia di Catania, denunciato dalla Squadra Mobile per la truffa del “finto carabiniere” perpetrata nei confronti di una persona anziana. Tutti i predetti, ritenuto che per la loro condotta sono considerati pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, sono stati invitati a tenere una condotta conforme alla legge.

