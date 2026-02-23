  • 23 Febbraio 2026 -
  • 23 Febbraio 2026 -
Politica | Ragusa

Ragusa. Contributi straordinari per danni causati dal Ciclone Harry

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 23 febbraio 2026 – L’assessorato alla Protezione Civile del Comune di Ragusa comunica che è uscito l’avviso pubblico per Contributi straordinari per danni causati dal Ciclone Harry.
Infatti con DDG n. 405 del 18/02/2026 il Dipartimento delle Attività Produttive ha approvato l’Avviso pubblico “Contributi straordinari per danni causati dal Ciclone Harry” per le attività economiche e produttive che hanno subito perdite significative e sospensioni di attività economiche a causa degli eventi meteo avversi dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026, diversi da quelli causati dalle mareggiate di cui alla L.R 3/2026 e già oggetto dell’Avviso di cui al DDG n. 235 del 03/02/2026 e ricadenti nei Comuni di cui all’allegato dell’Ordinanza n. 1180 del 30 gennaio 2026.
Ai sensi dell’art. 1, comma 7, L.R. n. 3 del 30 gennaio 2026, in considerazione dello stato di emergenza dovuto alla calamità dichiarata con delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026, gli interventi non sono subordinati alla verifica della regolarità contributiva.
Le domande per l’accesso al contributo straordinario devono essere presentate secondo le modalità previste dall’Avviso ed esclusivamente sulla piattaforma dedicata https://ap2127.regione.sicilia.it dalle ore 12:00 del 19 febbraio 2026 fino alle ore 12:00 del 27 febbraio 2026.
L’avviso integrale e reperibile al link:
https://www.irfis.it/wp-content/uploads/2026/02/DDG-n.-405-del-18.02.2026_0.pdf

