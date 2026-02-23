  • 23 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 23 Febbraio 2026 -
Ragusa | Sport

La stagione agonistica 2026 del Circolo Velico Kaucana parte col botto a Palermo e Crotone

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Palermo/Crotone, 23 febbraio 2026 – Inizia col botto la stagione agonistica 2026 del Circolo velico Kaucana. Nella prima regata del Trofeo del comitato classe Optimist svoltasi durante lo scorso fine settimana a Palermo, il portacolori del circolo ibleo Alessandro Battaglia, classe 2012, si piazza sul gradino più alto del podio nella divisione A. Ottimi piazzamenti anche per gli altri velisti Cvk, Paolo Tabacco sesto e Annamaria Galofaro dodicesima oltre che quarta femminile su complessivi sessanta regatanti.
Nel precedente fine settimana, sia gli atleti optimist che i più grandi dell’Ilca erano stati impegnati in importanti regate nazionali.
In particolare, gli optimist, guidati dall’assistant coach Claudio De Fontes, si erano distinti a Crotone alla XI Bper Crotone international carnival race, regata internazionale con 217 iscritti nella divisione A, fra le più importanti del calendario agonistico giovanile. Le quattro giornate, caratterizzate dal maltempo, hanno consentito lo svolgimento di 5 prove. Ottimi risultati dei giovani del Circolo velico Kaucana con Paolo Tabacco decimo, penalizzato da un bfd alla seconda race e da un diciottesimo posto al terzo, ma con due ottimi primi e un secondo posto, e Alessandro Battaglia, trentesimo con un primo posto nella seconda prova.
Nello stesso fine settimana gli Ilca del neoassunto istruttore Oliver Riccobono sono stati impegnati nella prima tappa dell’Italia Cup in Liguria ad Andora. Nell’Ilca 4 alle fine delle quattro giornate di regata, Lucrezia Micieli si è classificata settima con un piazzamento al primo posto nella quarta prova; a seguire Matteo Di Dio (59), Andrea Branciamore (90), Damiano Livoti (91) ed Elia Fiondini (101), tutti con penalità in partenza.
Nell’Ilca 6 si registrano piazzamenti per Gianmarco Livoti (45) e Paolo Salvo (108).
I risultati confermano l’ottimo lavoro della dirigenza e dello staff tecnico del Circolo velico Kaucana, che si conferma la società velica più virtuosa a livello giovanile della Sicilia orientale, sia per la classe optimist che per la classe Ilca, confermata anche dal riconoscimento alla recente Festa della Vela della VII Zona Fiv a Palermo, dove lo storico club ragusano è stato premiato quale terza scuola vela siciliana 2026 e quarto circolo per promozione della vela giovanile.

© Riproduzione riservata
592476

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube