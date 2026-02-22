Il Comune di Giarratana partecipa agli Stati Generali dei Piccoli Comuni

Giarratana, 22 febbraio 2026 – Il comune di Giarratana con in testa il primo cittadino Lino Giaquinta ha partecipato agli “ Stati Generali dei Piccoli Comuni” svoltasi a Roma il 19 e 20 febbraio scorso, al Roma

Convention Center “La Nuvola”.

Due giornate di confronto dedicate alla capacità amministrativa e alle sfide quotidiane dei Comuni di minore dimensione demografica.

Un’occasione per dare voce ai territori, condividere esperienze e contribuire all’elaborazione di proposte concrete da rappresentare alle amministrazioni centrali, costruendo insieme nuove soluzioni per il rafforzamento istituzionale. Un momento importante per sottolineare il ruolo dei piccoli comuni quali custodi del territorio , di tradizioni e usi radicati nel tempo. I piccoli comuni hanno però tanti problemi che sono stati individuati ed evidenziati nei vari interventi: insufficienti risorse economiche,

carenza del personale in servizio la cui sostituzione è bloccata anche dai tanti vincoli assunzionali imposti ai comuni,

appesantimento burocratico, occorrono norme più semplificate (una norma non può essere applicata allo stesso modo a Roma o Milano e in un piccolo comune di montagna),

Incentivazione normativa ed economica delle funzioni associate (unioni, associazioni, consorzi ) e spopolamento con aumento dell’età media della popolazione. Perdita di classi scolastiche . Riduzione di servizi (asili nido , servizi ai disabili etc..) e impossibilità di adeguata manutenzione degli immobili e delle infrastrutture comunali.

“ È stato chiesto con forza – ribadisce il sindaco Lino Giaquinta – che il Governo e il Parlamento intervengano con adeguate modifiche normative e dotazioni finanziarie.”

Nella foto un momento dell’incontro a Roma.

