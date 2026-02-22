  • 22 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 22 Febbraio 2026 -
Attualità | giarratana

Il Comune di Giarratana partecipa agli Stati Generali dei Piccoli Comuni

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Giarratana, 22 febbraio 2026 – Il comune di Giarratana con in testa il primo cittadino Lino Giaquinta ha partecipato agli “ Stati Generali dei Piccoli Comuni” svoltasi a Roma il 19 e 20 febbraio scorso, al Roma
Convention Center “La Nuvola”.
Due giornate di confronto dedicate alla capacità amministrativa e alle sfide quotidiane dei Comuni di minore dimensione demografica.
Un’occasione per dare voce ai territori, condividere esperienze e contribuire all’elaborazione di proposte concrete da rappresentare alle amministrazioni centrali, costruendo insieme nuove soluzioni per il rafforzamento istituzionale. Un momento importante per sottolineare il ruolo dei piccoli comuni quali custodi del territorio , di tradizioni e usi radicati nel tempo. I piccoli comuni hanno però tanti problemi che sono stati individuati ed evidenziati nei vari interventi: insufficienti risorse economiche,
carenza del personale in servizio la cui sostituzione è bloccata anche dai tanti vincoli assunzionali imposti ai comuni,
appesantimento burocratico, occorrono norme più semplificate (una norma non può essere applicata allo stesso modo a Roma o Milano e in un piccolo comune di montagna),
Incentivazione normativa ed economica delle funzioni associate (unioni, associazioni, consorzi ) e spopolamento con aumento dell’età media della popolazione. Perdita di classi scolastiche . Riduzione di servizi (asili nido , servizi ai disabili etc..) e impossibilità di adeguata manutenzione degli immobili e delle infrastrutture comunali.
“ È stato chiesto con forza – ribadisce il sindaco Lino Giaquinta – che il Governo e il Parlamento intervengano con adeguate modifiche normative e dotazioni finanziarie.”
Nella foto un momento dell’incontro a Roma.

© Riproduzione riservata
592385

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube