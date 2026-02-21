  • 21 Febbraio 2026 -
Cronaca | Vittoria

Vittoria, danneggia un’auto e nasconde una pistola in casa: arrestato 50enne

Dalle immagini di videosorveglianza alla perquisizione domiciliare: la Polizia di Stato incastra l'autore di un atto vandalico e rinviene un'arma con matricola abrasa
Tempo di lettura: 2 minuti

VITTORIA, 21 Febbraio 2026– Un banale episodio di danneggiamento si è trasformato in un arresto per detenzione illegale di armi. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria hanno tratto in arresto un uomo di 50 anni, residente nel comune ragusano, trovato in possesso di una pistola clandestina.
Tutto ha avuto inizio con la richiesta d’aiuto di una donna, che ha segnalato alla Squadra Volante il danneggiamento del parabrezza della propria autovettura. Gli investigatori, giunti sul posto, hanno immediatamente acquisito i filmati dei sistemi di videosorveglianza installati nei pressi dell’abitazione della vittima.
L’analisi dei frame ha permesso di dare un volto e un nome all’autore del gesto, portando i poliziotti direttamente alla porta del sospettato.

Una volta individuato il 50enne, gli agenti hanno deciso di estendere il controllo all’abitazione dell’uomo con una perquisizione domiciliare mirata alla ricerca di armi. L’intuizione dei poliziotti si è rivelata corretta: all’interno dell’appartamento, occultata in una scatola, è stata rinvenuta una pistola calibro 6.35 con matricola abrasa (arma clandestina); 24 cartucce dello stesso calibro.

L’arma e le munizioni sono state poste sotto sequestro per i successivi accertamenti balistici. Il 50enne è stato dichiarato in arresto e, concluse le formalità di rito, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari, come disposto dalla Procura della Repubblica di Ragusa.

