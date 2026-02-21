  • 21 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 21 Febbraio 2026 -
Politica | Scicli

Andrea Pisani, dell’ufficio tecnico del Comune di Scicli, sovraordinato a Paternò

Il riconoscimento della professionalità di uno dei dirigenti del Comune
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 21 febbraio 2026 – Con decreto del 20 febbraio 2026 della Prefettura di Catania, l’ingegnere Andrea Pisani, capo dell’Ufficio Tecnico Settore V del Comune di Scicli, è stato autorizzato a svolgere il ruolo di Sovraordinato a supporto della Commissione Prefettizia insediatasi presso il Comune di Paternò.
“Si tratta di un incarico di alto profilo istituzionale, che rappresenta un importante riconoscimento delle competenze, della professionalità e dell’integrità dimostrate nel tempo dal nostro dirigente -dichiara il sindaco di Scicli Mario Marino- . La scelta dei Commissari e l’autorizzazione del Ministero dell’Interno conferma la qualità del lavoro svolto dall’Ufficio Tecnico e l’affidabilità amministrativa del nostro Ente, certi che l’ingegnere Pisani saprà offrire un contributo prezioso anche in questo delicato e significativo ruolo al servizio dello Stato e della legalità”.
L’incarico della durata di sei mesi rinnovabili sarà svolto in concomitanza con l’attuale ruolo presso l’ufficio tecnico del Comune di Scicli.

© Riproduzione riservata
592327

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube