Kudos Pozzallo sul gradino più alto del podio

Rosolini, 21 febbraio 2026

– Rosolini è stato teatro della prima prova del Campionato a Squadre Silver GAF LB3 Giovanissime organizzato dalla Federazione Ginnastica d’Italia.

Sono state due le squadre Kudos a prendere parte a questo importantissimo campionato riservato alle ginnaste di età compresa tra gli 8 e i 10 anni, una rappresentativa della Kudos Pozzallo e una squadra Kudos Modica.

Dopo una combattuta rotazione agli attrezzi la squadra di Emanuela Terranova e Nadia Sessa, che da anni preparano con dedizione ginnaste nella sede di Pozzallo, hanno visto la loro squadra composta dalle ginnaste Abbate Francesca, Cerruto Ilenya, Floriddia Emma, Floriddia Marta e Lombardo Ludovica, salire sul gradino più alto del podio.

Ma le emozioni non finisco qui, infatti la squadra di Sabina Vindigni con le ginnaste Bellaera Erika, Giurdanella Giulia, Musumeci Francesca e Schembari Giorgia porta a casa una strepitosa medaglia di bronzo.

Il presidente della Kudos, Elisabetta Puglisi, si complimenta innanzitutto con le ginnaste per l’ottima prestazione agonistica, con i Tecnici per l’indubbio lavoro svolto in palestra durante gli allenamenti e con i genitori che da anni ripongono in noi la loro fiducia.

