Vittoria, Legalità e sicurezza stradale: Polizia Locale e CittadinanzAttiva incontrano gli studenti

Vittoria, 18 febbraio 2026 – Educare alla legalità, promuovere il rispetto delle regole e rafforzare il dialogo tra istituzioni e giovani. Con questi obiettivi si è svolto, all’Istituto Comprensivo Statale Giovanni XXIII – Vittoria Colonna, il primo incontro promosso dall’ associazione CittadinanzAttiva Tribunale per il diritto del malato Vittoria-Scoglitti in collaborazione con la Polizia Locale.

L’iniziativa, inserita in un più ampio programma di formazione rivolto agli studenti, è stata accolta con favore dalla Dirigente scolastica, prof.ssa Angela Rita Agnese Fisichella, che ha condiviso le finalità educative del progetto, confermando l’attenzione dell’istituto verso tematiche di grande attualità.

Ad aprire i lavori è stata la coordinatrice dell’associazione, prof.ssa Anna Chiaramonte, che ha introdotto il ciclo di incontri soffermandosi su bullismo e cyberbullismo, richiamando l’importanza di una cultura fondata su rispetto, responsabilità e uso consapevole delle tecnologie digitali.

Cinque classi seconde della scuola secondaria di primo grado hanno preso parte all’incontro con il personale della Polizia Locale, che ha affrontato il tema della sicurezza stradale illustrando comportamenti corretti, rischi legati alla distrazione e all’utilizzo improprio dei dispositivi elettronici, nonché il valore del rispetto delle norme per la tutela propria e collettiva.

L’appuntamento rientra in un progetto condiviso e portato avanti in sinergia con le altre forze di polizia presenti sul territorio, a conferma di una strategia comune orientata alla prevenzione e alla diffusione della cultura della legalità tra le nuove generazioni.

L’Amministrazione comunale e il Delegato alle Funzioni dirigenziali della Polizia Locale, Filippo Pancrazi, confermano il sostegno istituzionale al progetto, sottolineandone la rilevanza nell’ambito delle politiche di prevenzione e di promozione della cultura della legalità rivolte alle giovani generazioni.

“Investire nell’educazione alla legalità significa investire nel futuro della nostra città”, dichiara il Sindaco Francesco Aiello. “La collaborazione tra scuola, associazioni e forze di polizia rappresenta un modello virtuoso che rafforza il senso di appartenenza e la fiducia nelle istituzioni, accompagnando i nostri ragazzi verso una cittadinanza consapevole e responsabile”.

Il ciclo di incontri proseguirà nelle prossime settimane coinvolgendo anche gli alunni della scuola primaria, consolidando l’impegno condiviso tra istituzioni scolastiche, associazioni e forze dell’ordine nel promuovere sicurezza, rispetto delle regole e partecipazione attiva.

