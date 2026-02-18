Marina di Modica, caso Piazza Mediterraneo: “Lavori finiti? I documenti dicono altro”

MARINA DI MODICA, 18 Febbraio 2026 – Non si placa la polemica politica sulla gestione dei fondi PNRR a Modica. Al centro dello scontro finisce la riqualificazione di Piazza Mediterraneo, a Marina di Modica. Se lo scorso 2 febbraio, in aula, l’amministrazione comunale aveva rassicurato la cittadinanza dichiarando l’opera completata con largo anticipo, i documenti ottenuti tramite accesso agli atti dal consigliere del PD, Giovanni Spadaro, sembrano raccontare una storia diversa.

Secondo quanto esposto dal consigliere Spadaro in una formale interrogazione, la realtà amministrativa non corrisponderebbe agli annunci politici. I punti critici emersi dall’analisi dei faldoni comunali sono molteplici: mancanza del Certificato di Regolare Esecuzione(il documento che, per appalti sotto il milione di euro, certifica ufficialmente la chiusura e il collaudo dell’opera, risulterebbe assente); firme mancanti (il Certificato di Ultimazione dei Lavori non recherebbe la firma della ditta esecutrice, restando di fatto un atto incompleto); perizia di variante (risulterebbe ancora in fase di definizione una perizia tra la Direzione Lavori e l’impresa).

“Ciò che preoccupa maggiormente, oltre all’iter burocratico, è lo stato fisico dell’opera – denuncia Spadaro -. In una nota della Direzione Lavori datata 7 marzo 2025, vengono segnalate criticità tecniche specifiche: il deterioramento precoce del materiale della ringhiera, le oscillazioni pericolose di alcuni elementi strutturali e l’assenza di certificazioni che attestino la conformità dei materiali impiegati rispetto a quelli previsti nel progetto originale. “La Direzione Lavori ha assegnato un termine perentorio di 15 giorni per risolvere questi problemi, pena la decadenza del certificato di ultimazione.”

Il consigliere Spadaro, pur dichiarando di non voler sollevare polemiche pretestuose, incalza l’Assessore competente con tre quesiti diretti: come si possa parlare di opera “completata” senza i certificati validi, se sia corretto comunicare alla città versioni non conformi alla realtà e quale sia l’effettivo stato di rimozione dei difetti strutturali.

Salva