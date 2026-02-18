Carnevale senza barriere: a Modica il gol più bello è l’amicizia tra Scout e Insuperabili

MODICA, 18 Febbraio 2026 – Il martedì di Carnevale non è stato solo coriandoli e maschere, ma l’inizio di una storia di integrazione che profuma di futuro. Presso la struttura sportiva “Sportmania”, il gruppo Agesci Modica 1 e l’associazione “Insuperabili” si sono stretti in un abbraccio simbolico, trasformando il campo da gioco in un laboratorio di inclusione sociale.

L’evento ha visto la partecipazione corale di tutte le branche del Modica 1: dai più piccoli Lupetti agli Esploratori, fino ai ragazzi del Clan. Tra travestimenti creativi — giraffe, tigri e gli immancabili fratelli Super Mario — i giovani scout si sono mescolati agli atleti “speciali” degli Insuperabili.

Il momento clou è stato la sfida calcistica: un match vibrante terminato 3 a 3, dove, però, il cronometro ha contato meno dei sorrisi. In campo non c’erano diverse abilità, ma solo compagni di squadra uniti dai valori della lealtà e del rispetto reciproco.

Questo incontro non è stato un caso isolato, ma un “patto di fratellanza” che si inserisce nella Settimana Internazionale dello Scoutismo. I responsabili delle due realtà hanno espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa:

• Gli Insuperabili: “Il calcio è per noi uno strumento formidabile di socializzazione. Attraverso l’allenamento e il divertimento puntiamo al benessere psico-fisico e al miglioramento della qualità della vita di ogni nostro atleta.”

• I Capi Gruppo del Modica 1: “Incontrare questi ragazzi è la vera essenza del nostro cammino scout. Questo gemellaggio è l’inizio di un percorso condiviso per abbattere le barriere e costruire una comunità più accogliente.

Il legame nato a Sportmania verrà ufficialmente celebrato e condiviso domenica 22 febbraio a Portopalo di Capo Passero. In quell’occasione, la Zona Netina si riunirà per la “Giornata del Pensiero”, che quest’anno ha come tema centrale proprio “L’Amicizia”. Sarà il palcoscenico ideale per raccontare come, a Modica, l’amicizia abbia già vinto la sua partita più importante.

