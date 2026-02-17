Randagismo canino, nel 2025 a Ragusa aumentano adozioni e reimmissioni, diminuiscono i trasferimenti

Ragusa, 17 febbraio 2026 -“Il confronto tra 2024 e 2025 evidenzia un miglioramento nella gestione del randagismo canino nel Comune di Ragusa, con un aumento significativo delle adozioni, una crescita delle reimmissioni controllate e una riduzione del ricorso al canile.

“Nel 2025 – spiega l’assessore alla Tutela Animali, Andrea Distefano – il sistema comunale ha gestito complessivamente 266 cani, tra nuovi ingressi e presenze già in carico, confermando un’attività intensa e strutturata sul territorio.

Le adozioni sono passate da 44 a 86, con un incremento del +95% in un solo anno. Di queste, 19 riguardano cani provenienti dal canile Dog Project, a conferma di un lavoro che coinvolge l’intero sistema di gestione, sia sul territorio sia nelle strutture convenzionate, passando dall’attività dei volontari e da iniziative dell’Amministrazione come #AdottaUnaGioia, che presenta gli animali pronti per l’adozione sui canali social comunali.

Il primo, sentito ringraziamento, va quindi alle 86 famiglie che nel 2025 hanno scelto di adottare, contribuendo in modo concreto a questo risultato e rappresentando il vero motore del cambiamento.

In crescita anche le reimmissioni controllate, salite da 13 a 25, pari a +92% rispetto al 2024. Un dato che evidenzia una maggiore maturità politico-amministrativa nella gestione del fenomeno, sempre più orientata a strumenti evoluti e sostenibili.

Parallelamente si registra una diminuzione dei trasferimenti verso il canile Dog Project, passati da 51 nel 2024 a 38 nel 2025 (−25,5%), segnale di una crescente capacità di gestione diretta sul territorio.

I risultati raggiunti sono il frutto di un impegno collettivo e continuo, costruito nel tempo grazie alla collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti nella gestione del fenomeno. Un impegno lontano dall’essere esaurito: sul fronte della messa in sicurezza, siamo a lavoro sui branchi che gravitano intorno all’Ospedale Giovanni Paolo II e a Marina di Ragusa, mentre per quanto riguarda le remissioni seguiamo da vicino il caso di “Ciccio” a Marina.

Un riconoscimento particolare va al mondo del volontariato animalista, a partire dalla LEIDAA Iblea, insieme alle associazioni presenti sul territorio come LAV Ragusa, OIPA Sez. Ragusa ed ENPA, oltre ai tanti cittadini che collaborano quotidianamente con l’Ente. Un sentito ringraziamento va inoltre ai cittadini tutor, ai dirigenti e funzionari comunali impegnati nella gestione operativa e amministrativa e all’ASP Veterinaria, per il ruolo essenziale svolto nelle attività sanitarie e di prevenzione.

Parallelamente prosegue anche il lavoro sul fronte felino. Nel 2025 il sistema comunale ha gestito complessivamente 135 gatti, tra nuovi ingressi e presenze già in carico, con 29 adozioni e 9 reimmissioni, senza ricorso a trasferimenti in strutture esterne. Un’attività spesso meno visibile ma fondamentale, che si fonda sul monitoraggio delle colonie, sulle sterilizzazioni e sulla collaborazione costante con volontari e ASP Veterinaria.

Il randagismo resta una sfida complessa, ma questi dati dimostrano che con continuità, responsabilità e collaborazione si possono ottenere risultati concreti. La strada è ancora lunga, ma il percorso avviato va consolidato con continuità e responsabilità.”

