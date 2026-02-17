Gela, moto si schianta sul lungomare. Muore centauro

GELA, 17 Febbraio 2026 – Una giornata che doveva essere di svago si è trasformata in tragedia sul lungomare cittadino. Un giovane centauro ha perso la vita a seguito di un violento impatto avvenuto nei pressi del Bosco Littorio, un tratto stradale purtroppo già noto per la sua pericolosità.

Il giovane, in sella alla sua moto, si è schiantato per cause ancora in corso di accertamento. L’impatto è stato violentissimo, lasciando il ragazzo a terra in condizioni apparse subito disperate ai primi soccorritori.

Sul posto è intervenuta immediatamente un’ambulanza del 118. Il personale sanitario ha prestato le prime cure sul luogo dell’incidente prima di disporre il trasferimento d’urgenza in ospedale.

Il quadro clinico è apparso critico fin dal primo momento: il giovane è entrato al Pronto Soccorso in codice rosso. I medici hanno attivato immediatamente i protocolli di emergenza,

Nonostante i tentativi disperati dell’equipe medica e gli sforzi profusi per stabilizzare le sue condizioni, il cuore del giovane ha smesso di battere. Le ferite riportate nello scontro si sono rivelate troppo gravi, rendendo vano ogni intervento. Le forze dell’ordine sono ora al lavoro per effettuare i rilievi necessari e ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, cercando di capire se nell’incidente siano stati coinvolti altri mezzi o se si sia trattato di una caduta autonoma.

foto Franco Assenza

