Monterosso Almo, Consiglio Comunale di fuoco: l’Opposizione non arretra sulle assunzioni

Monterosso Almo, 17 Febbraio 2026 – Un’affluenza senza precedenti ha segnato la seduta del Consiglio Comunale di Monterosso del 16 febbraio scorso. Nonostante il “silenzio stampa” dell’amministrazione, la sala del Centro Giovanile è stata invasa da cittadini e molti giovani, segno di una comunità che chiede trasparenza a gran voce.

Al centro del dibattito, l’interrogazione presentata dalla minoranza riguardo alle recenti selezioni di personale tramite agenzia interinale. Due le domande rimaste, di fatto, senza risposta: la selezione è stata resa pubblica o strategicamente occultata? L’iter procedurale è stato corretto nella forma e nella sostanza?

Il Sindaco ha impegnato i suoi 25 minuti di intervento in un lungo monologo che, partendo da riferimenti storici lontani (le “guerre puniche”), ha celebrato la propria capacità di intercettare finanziamenti. Tuttavia, quando si è trattato di entrare nel merito del bando — rimasto aperto solo dal 4 all’8 gennaio 2026 — la chiarezza è venuta meno.

Le spiegazioni sulla scarsa visibilità data alla procedura sono apparse, agli occhi dei presenti, imbarazzate e poco credibili.

Non meno critico il giudizio dell’opposizione sull’intervento dell’Assessore Amato, accusato di aver tentato di scaricare responsabilità inesistenti sulla minoranza. Un atteggiamento che ha sollevato un interrogativo spontaneo tra i banchi della minoranza: “Complice o vittima del sistema?”

Una parte della stessa maggioranza ha ammesso in aula di ignorare i dettagli della vicenda. Un’ammissione che pesa come un macigno e che fa dire all’opposizione: “Chi lo doveva sapere, forse, l’ha saputo”.

“La battaglia non finisce qui – dicono i consiglieri di minoranza, Salvatore Barresi (PD), Milena Sammatrice (MPA) e Fabiano Esposito (MPA) -. Attendiamo ora la risposta scritta ufficiale entro una settimana, come previsto dal regolamento. Se i chiarimenti continueranno a mancare, la strada sembra già tracciata: l’invio degli atti alla Procura della Repubblica, al Prefetto e all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per fare piena luce sulla gestione del personale a Monterosso”.

