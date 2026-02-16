Carnevale Giarratanese. Martedi il gran finale

Giarratana, 16 febbraio 2026 – Giarratana si prepara a vivere l’ultima e più attesa giornata del Carnevale giarratanese 2026, dopo una domenica che ha già mostrato tutta la vitalità e la forza di questa tradizione. La sfilata dei gruppi mascherati e dei carri allegorici ha attraversato ancora una volta, ieri, le vie del paese, riportando in piazza famiglie, bambini, visitatori e tanti appassionati che hanno animato il centro storico con colori, musica e un entusiasmo contagioso. L’organizzazione curata dal Comune di Giarratana e dal Comitato Cerretanum, con il sostegno del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, ha permesso anche stavolta di vivere una giornata intensa, scandita dal raduno del pomeriggio, dalla sfilata lungo il percorso tradizionale e dalla festa serale che ha riempito piazza 13 Ottobre 1902.

Ora l’attenzione è tutta rivolta a domani, martedì 17 febbraio, giornata conclusiva del programma, che riproporrà lo schema ormai consolidato di questa edizione. Dalle 16.30 la piazza tornerà a riempirsi per il raduno dei partecipanti, dei gruppi mascherati e dei carri allegorici; alle 17.00 partirà la sfilata lungo via della Solidarietà, via Guglielmo Marconi, corso XX Settembre, corso Umberto I, via dei Mille, via Calatafimi, via dei Martiri, via Madonna delle Grazie, via Andrea Costa e nuovamente via Marconi, prima del rientro in piazza. La serata proseguirà con l’esibizione dei gruppi mascherati alle 21 e con un appuntamento musicale alle 22 che accompagnerà il pubblico verso il gran finale. Una chiusura, insomma, che promette di essere all’altezza delle prime due giornate, già segnate da una partecipazione ampia e da un clima di festa che ha coinvolto l’intera comunità. Il Carnevale Giarratanese 2026 si avvia così verso il suo epilogo, forte di un’organizzazione attenta e di una risposta popolare che conferma quanto questa tradizione sia ancora oggi un elemento identitario capace di unire e far risplendere il paese.

