Elezioni Pozzallo, Pino Asta avverte: “Non è tempo di sorrisi o passerelle, serve competenza tecnica”

POZZALLO – Entra nel vivo la sfida elettorale a Pozzallo con le dichiarazioni di Pino Asta, candidato alla carica di Sindaco, che lancia un messaggio di estrema serietà e pragmatismo alla cittadinanza. In un momento definito come “uno dei passaggi più delicati della storia recente”, Asta mette da parte la retorica elettorale per concentrarsi sulla complessità della macchina amministrativa.

Una sfida strutturale, non d’immagine

Secondo il candidato, la città si trova di fronte a blocchi strutturali che ne paralizzano l’economia e lo sviluppo. Per Asta, la soluzione non risiede in promesse facili o slogan accattivanti, ma in una gestione rigorosa.

“Oggi la verità è una sola: Pozzallo vive una fase difficile per tutti ed è, soprattutto, una fase tecnica. Non si può affrontare questo momento con leggerezza.”

Il monito di Pino Asta è chiaro: per uscire dallo stallo serviranno “competenze vere” e una profonda conoscenza dei meccanismi burocratici. La sua critica, neanche troppo velata, va a chi punta tutto sulla presenza scenica a scapito della sostanza:

• Basta promesse: “Non basta esserci, parlare o promettere. Servirà sapere.”

• Decisioni difficili: La necessità di intervenire sui nodi reali della città senza cercare scorciatoie o nascondersi dietro facili consensi.

• Il futuro in gioco: “Questa volta non si gioca. Si decide se Pozzallo resta ferma o torna a muoversi.”

Asta ha annunciato che nelle prossime settimane verrà presentata ufficialmente la sua idea di rilancio, un piano che si preannuncia dettagliato e focalizzato sulla risoluzione dei problemi profondi che impediscono una crescita stabile.

Il messaggio finale è un appello alla consapevolezza dell’elettore: questo non è un turno qualunque, ma il momento di chi è pronto ad assumersi responsabilità reali per il bene della comunità.

