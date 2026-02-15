  • 15 Febbraio 2026 -
Modica | Sport

Modica Calcio, il palo ferma i sogni di gloria: col Niscemi è solo 1-1

Beffa al 93': Bonanno sbaglia il rigore del possibile sorpasso. Domenica prossima lo scontro diretto con il Vittoria, ora a -13
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica 1 – Niscemi 1

Marcatori: 35′ st Torres (M), 37′ st Martines (N)

Note: Al 48′ st Bonanno (M) fallisce un calcio di rigore (palo).

MODICA, 15 Febbraio 2026 – Un pareggio che sa di occasione sprecata, ma che brilla per solidarietà. Al “Pietro Scollo”, il Modica frena per la seconda volta consecutiva, impattando 1-1 contro un Niscemi ordinato e mai domo. Un risultato che permette ai “cugini” del Vittoria di accorciare le distanze a 13 lunghezze, proprio alla vigilia del big match di domenica prossima.

Prima della cronaca, va sottolineato il grande gesto della società modicana: metà dell’incasso della giornata è stato devoluto in beneficenza per sostenere la popolazionw niscemese colpita dai tragici eventi del Ciclone Harry. Un segnale di vicinanza che ha unito le due tifoserie prima del fischio d’inizio.

Dopo una prima frazione di gioco equilibrata, in cui gli ospiti hanno dimostrato grande attenzione tattica, il match si è acceso nella ripresa.

All’80’ Il vantaggio rossoblù: sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto magistralmente da Valenza, è Torres, a trovare il guizzo vincente che fa esplodere il pubblico di casa.

Il pareggio immediato: la gioia del Modica dura appena un paio di minuti. Sul capovolgimento di fronte, il Niscemi reagisce con rabbia e trova il pari grazie a Martinez, lesto a capitalizzare un’indecisione difensiva.

L’episodio chiave arriva in pieno recupero. Ancora Torres protagonista: entra in area e viene atterrato proprio dall’autore del gol ospite, Martinez. Per l’arbitro non ci sono dubbi: è calcio di rigore.

Sul dischetto si presenta Bonanno. La tensione è altissima, il portiere è spiazzato, ma la conclusione si infrange clamorosamente contro il palo, strozzando in gola l’urlo dei tifosi modicani.

RISULTATI 22^ GIORNATA

Gioiosa – Melilli 2 – 0

Atletico Catania – Giarre 3 – 0

Leonfortese  – Vittoria 0 – 1

Leonzio – Messana 1 – 1

Mazzarrone – Avola  1 – 0

Modica – Niscemi  1 – 1

Acquadolcese – Nebros 0 – 2

 

CLASSIFICA

Modica 57

Vittoria 44

Messana 41

Avola 40

Mazzarrone e Atl. Catania 36

Leonzio 35

Niscemi e Gioiosa 31

Nebros e Melilli 23

Palazzolo 20

Giarre e Acquadolcese 18

Rosmarino 17

Leonfortese 10

 

 

