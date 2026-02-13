Il futuro prossimo di Scoglitti al centro di un incontro tra amministrazione comunale di Vittoria e Confcommercio

Vittoria, 13 febbraio 2026 – La sezione Confcommercio di Vittoria ha incontrato l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Aiello. Un confronto proficuo, durante il quale sono state affrontate alcune questioni legate ai lavori di riqualificazione della piazza di Scoglitti. All’incontro erano presenti gli operatori economici della frazione, Salvatore Guastella, vicepresidente provinciale di Confcommercio, e Gregorio Lenzo, presidente sezionale di Confcommercio, insieme con il primo cittadino e gli assessori comunali. “Come associazione, facendoci portavoce delle istanze degli operatori che insistono in quell’area – spiega Lenzo – abbiamo evidenziato la necessità di interventi concreti e sostenibili a sostegno delle attività che, a causa del protrarsi dei lavori, hanno registrato un significativo calo del fatturato”. L’Amministrazione ha rassicurato sulla conclusione degli interventi entro il 5 maggio, salvo lievi variazioni, e ha dato disponibilità a un successivo incontro per affrontare nel dettaglio il tema dell’abbattimento dei tributi locali. Il confronto, tuttavia, è andato oltre la gestione dell’emergenza. Su sollecitazione degli stessi operatori, è stato avviato un ragionamento condiviso per costruire una strategia capace di rendere la frazione rivierasca di Scoglitti sempre più accogliente per turisti e visitatori. Il punto di partenza è l’identità del centro storico, cuore e anima del borgo marinaro, immaginato come un vero e proprio punto nevralgico, una sorta di “stazione centrale” da cui si diramano tutti gli assi principali, come nel funzionamento di una metropolitana, verso le aree della balneazione, il porto, la zona della movida e la riviera di Camarina. Un sistema integrato che parte dal centro città e guida il visitatore verso ogni luogo di interesse senza perdere il legame con la storia e l’autenticità del territorio oltre che con l’offerta del suo pescato.

“L’obiettivo – aggiunge Lenzo – è immaginare Scoglitti come una rete organizzata e facilmente leggibile, in cui dal centro storico si sviluppano percorsi chiari e riconoscibili. Diventa quindi fondamentale programmare e comunicare con efficacia le aree di parcheggio, valorizzare i percorsi enogastronomici a chilometro zero e creare una rete sinergica capace di restituire bellezza, vivibilità e attrattività al territorio, con l’ambizione di promuovere Scoglitti come una vera perla del Mediterraneo. Abbiamo chiesto all’Amministrazione di lavorare fin da ora alla pianificazione della stagione estiva, attraverso incontri successivi e intensi, al fine di definire un percorso strutturato di promozione e offerta turistica. Su questi temi si è registrata un’importante apertura al dialogo: oltre al miglioramento della regolamentazione del suolo pubblico e dei dehors, sarà avviato un confronto dedicato alle possibili misure di alleggerimento dei tributi locali. La nostra associazione continuerà a sostenere questo percorso insieme agli operatori, perché solo attraverso un lavoro condiviso si può costruire una Scoglitti più viva, attrattiva e accogliente, nel pieno rispetto della sua vocazione di borgo marinaro”.

