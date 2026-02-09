Il Ragusano Dop alla Fieragricola di Verona

Verona, 09 febbraio 2026 -“Il Ragusano Dop è stato presente alla 117 edizione della Fieragricola a Verona nello stand dell’azienda“Agricole Forte” e dei fratelli Leonardo e Luigi Forte, operante all’interno del parco del delta del Po’ (biosfera Unesco) che si è resa disponibile ad organizzare ed ospitare la degustazione di diversi formaggi con denominazione di origine protetta: e fra questi quello che è ormai noto come l’oro degli iblei. La “Agricole Forte” è una azienda che fornisce prodotti per l’alimentazione dei bovini a base dell’erba medica prodotta nei comprensori prossimi al delta del Po. E’ stata la Cooperativa Dorolat che volendo promuovere il proprio Ragusano Dop ha chiamato in causa il Consorzio di Tutela che è stato presente col direttore Enzo Cavallo che, nel giorno dedicato al Ragusano Dop, è stato presente alla degustazione ed è stato messo nelle condizioni di presentare a tutti i partecipanti il sistema di produzione di tale formaggio, di illustrare il relativo disciplinare e di descriverne la qualità e le caratteristiche che ne fanno un prodotto speciale e soprattutto di definirne l’affidabilità a tutela dei consumatori, tenuto conto dei controlli che accompagnano tutti i processi produttivi ai quali è sottoposto prima di essere marchiato e prima di essere commercializzato con le massime garanzie, derivanti dalla sua tracciabilità.

Da tenere conto che l’iniziativa dell’Agricole Forte è stata promossa in coincidenza con l’avvenuto riconoscimento della cucina italiana patrimonio dell’Unesco e con la presenza dei vari appartenenti alla filiera lattiero casearia.

“E’ stata una occasione sicuramente importante – ha sottolineato Enzo Cavallo – Essere presente in una fiera internazionale come quella di Verona per il Ragusano Dop è stata una opportunità di grande valore. Il nostro formaggio è stato conosciuto, assaggiato ed apprezzato da operatori competenti e da soggetti esperti di settore. Per l’iniziativa non si può non ringraziare i fratelli Forte che, con apprezzata disponibilità, hanno messo a confronto tanti operatori del settore lattiero caseario che hanno potuto verificare e apprezzare le bontà del nostro Ragusano Dop”

