Emozioni e grandi risultati per la Kudos Modica ai Campionati Regionali di Ginnastica Artistica GAF FGI

Ragusa, 09 febbraio 2026 – Domenica intensa e ricca di emozioni e sorrisi, quella vissuta dalla Kudos in occasione delle gare regionali di ginnastica artistica disputate a Ragusa presso la Scuola dello Sport CONI, dove la società si è presentata con numerose squadre, portando in campo impegno, passione e tanto lavoro svolto durante l’anno in palestra.

Straordinarie le prestazioni del settore LB3 AVANZATO, che ha saputo emozionare pubblico e tecnici. La squadra Junior con le ginnaste Cappello Viola, Celestre Ginevra, Liuzzo Carola e Lopes Costanza ha centrato un magnifico 1° posto, imponendosi grazie a routine precise e cariche di energia. A completare una turnazione da ricordare, la Squadra Allieve con le ginnaste Azzarelli Maya, Cappello Viola, Galfo Aurora, Iacono Anna e Schininà Samantha ha ottenuto un bellissimo 2° posto.

A segno anche il settore LB3 BASE con due squadre Junior, la Squadra “A” con le ginnaste Baglieri Mariastefania, Iacono Alice, Iozia Kimberly si piazza ad un fantastico 2^ posto seguita dalle compagne d’allenamento della squadra “B” composta da Iemmolo Martina, Romano Arianna, Scapellato Martina e Strazzeri Martina che si piazza al 3^ posto.

Buone sensazioni anche dalle altre formazioni della Kudos che, al loro debutto in campo gara, hanno affrontato la competizione con grande spirito di squadra con il Team LA BASE che con le ginnaste Poidomani Chiara, Ereddia Vittoria, Bonomo Greta e Macauda Angelica si piazza al 5^ posto, nella categoria LA3 BASE la squadra composta da Caldera Giulia, Orjini Grace, Savarino Bianca e Zocco Maria si piazzano al 6^ posto seguite dalle compagne d’allenamento Cannata Celeste, Aurnia Virginia, Anastasi Nina e Sparacino Bruna che si piazzano al’8^ posto.

Fra le Allieve LA3 AVANZATO 8^ posto per la squadra composta da Belluardo Denise, Iaconinoto Amalia e Rendo Rachele. 8^ piazzamento anche per Garrafa Fatima, Buccheri Rebecca, Rendo Matilde e Gennuso Asia che hanno preso parte al campionato LB3 BASE Allieve

Le gare regionali si confermano così un’importante tappa di confronto e crescita, lasciando alla Kudos entusiasmo, consapevolezza e tanta voglia di continuare a migliorare. Un’esperienza che va oltre i numeri e le medaglie, fatta di emozioni, sacrifici e piccoli grandi traguardi condivisi.

