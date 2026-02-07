Vittoria. Consiglio movimentato, Pelligra(FI): “Auspichiamo che i futuri appuntamenti siano gestiti con più attenzione”

Vittoria, 07 febbraio 2026 – “Quanto accaduto nella seduta del Consiglio comunale del 5 febbraio rappresenta un episodio che non può essere derubricato a semplice incidente di percorso”. Lo dice il consigliere comunale di Forza Italia a Vittoria, Biagio Pelligra. “In un momento in cui l’aula avrebbe dovuto discutere un tema delicatissimo come quello della sicurezza – aggiunge – ci siamo ritrovati invece di fronte a una scena che nulla ha a che vedere con il decoro istituzionale: una lite tra l’assessore Giuseppe Nicastro e la presidente del Consiglio Concetta Fiore sulla corretta interpretazione del regolamento, conclusa addirittura con l’intervento della polizia municipale. Sono comportamenti che stigmatizzo con fermezza. Il Consiglio comunale è l’organo che rappresenta l’intera città e merita il massimo rispetto”.

“Siamo convinti che – ancora Pelligra – di fronte a situazioni simili, sarebbe stato più opportuno compiere un passo indietro piuttosto che dare vita a teatrini che allontanano i cittadini e non offrono alcuna risposta ai problemi reali della collettività. Auspichiamo che in futuro la gestione delle sedute possa essere affrontata con maggiore attenzione e senso delle istituzioni. La città lo merita, e noi continueremo a pretenderlo”.

