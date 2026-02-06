  • 6 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 6 Febbraio 2026 -
Cronaca | News in primo piano | Ragusa

Ragusa, incubo in famiglia: arrestato 34enne per violenze e furiose estorsioni alla madre

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 06 Febbraio 2026 – Anni di silenzi, soprusi e violenze fisiche, interrotti finalmente dal coraggio di dire “basta”. I Carabinieri della Stazione di Ragusa Principale hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di M.C., 34 anni, accusato di una serie di reati gravissimi commessi contro la madre convivente: lesioni personali aggravate, minacce, furti ed estorsioni.

Il quadro delineato dalle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Ragusa e condivise dal G.I.P., è quello di un dramma domestico logorante. Il giovane, affetto da una severa dipendenza da sostanze stupefacenti, utilizzava la violenza come strumento abituale per ottenere il denaro necessario all’acquisto delle dosi.

Più volte i militari erano intervenuti in passato per sedare le escandescenze del 34enne, spesso in crisi di astinenza. Durante l’ultima violenta sfuriata, la madre è stata costretta a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso di Ragusa, venendo dimessa con una prognosi di 7 giorni.

È stata proprio la donna, sfinita da mesi di vessazioni e dalla costante sottrazione di denaro e gioielli, a trovare la forza di denunciare tutto ai Carabinieri, permettendo di ricostruire l’intera sequenza degli eventi.

Grazie alle prove raccolte dai militari dell’Arma, il G.I.P. ibleo ha ritenuto necessaria l’emissione della misura cautelare. Il giovane è stato quindi rintracciato e posto in regime di detenzione domiciliare.

È importante ricordare che il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. Per l’indagato vige il principio di non colpevolezza fino a un’eventuale sentenza di condanna definitiva, e le accuse dovranno essere confermate nel futuro contraddittorio tra le parti.

 

© Riproduzione riservata
590876

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube