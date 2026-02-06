Sicurezza a Modica, Carpentieri (FI) lancia l’allarme: “Polizia Locale ridotta al lumicino, serve un cambio di passo”

MODICA, 06 Febbraio 2026 – Un grido d’allarme che suona come un atto d’accusa verso l’attuale gestione amministrativa. Mommo Carpentieri, esponente di Forza Italia ed ex amministratore, interviene con decisione sulla gestione della sicurezza urbana a Modica, puntando il dito contro la carenza di organico della Polizia Locale e l’assenza di una strategia efficace per il controllo del territorio.

Secondo Carpentieri, la situazione ha raggiunto un punto critico. I cittadini manifestano una “sempre più crescente percezione di insicurezza”, figlia di una Polizia Urbana che non riesce più a garantire quella presenza costante che dovrebbe fare dei vigili un punto di riferimento per la comunità.

“L’organico è ridotto al lumicino — esordisce Carpentieri — e l’incapacità di dare risposte adeguate è evidente. Un controllo efficiente del territorio parte dalla capacità organizzativa dell’amministrazione comunale, ma oggi ci troviamo senza una strategia per invertire la rotta.”

L’esponente azzurro respinge la tesi secondo cui le difficoltà finanziarie del Comune siano l’unico ostacolo al potenziamento del corpo. Per Carpentieri, si tratta di una questione di priorità politiche.

“Molti Comuni in condizioni finanziarie simili (o in dissesto) non presentano le stesse carenze d’organico di Modica – dice l’ex assessore alla polizia locale -. Gli strumenti per intervenire esistono, ma vanno ricercati con competenza e concretizzati con volontà politica. La situazione attuale è frutto di una gestione politica ed amministrativa che lascia a desiderare”.

L’affondo di Carpentieri si sposta poi sul piano interno al centrodestra. Con una sindaca che è espressione di Forza Italia, un assessore in giunta e un folto gruppo consiliare, l’esponente azzurro chiede al proprio partito una maggiore incisività nell’azione di governo a Palazzo San Domenico.

Salva