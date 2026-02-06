Ospedale Maggiore di Modica, incontro con l’ASP: focus su parcheggi, DSM e strutture incompiute

Modica, 06 febbraio 2026 – Un incontro ritenuto proficuo si è svolto presso l’ASP di Ragusa tra i consiglieri comunali Paolo Nigro, Elena Frasca, Alessio Ruffino, Giovanni Alecci e Giammarco Covato, in rappresentanza dei gruppi Siamo Modica, Democrazia Cristiana e Radici Iblee, e i vertici dell’Azienda Sanitaria Provinciale. Presenti il Direttore Amministrativo dott. Massimo Cicero, il Direttore dell’U.O.C. Servizio Tecnico ing. Gaetano Cilia e il Direttore dell’U.O.S. Manutenzioni arch. Maddalena Di Martino. L’incontro, scaturito da un’interrogazione presentata dal gruppo Voce Libera insieme ai gruppi consiliari di opposizione, ha permesso di affrontare temi cruciali per il futuro dell’Ospedale Maggiore di Modica e per l’intero territorio: dallo stato dei parcheggi alla necessità di potenziare il Dipartimento di Salute Mentale, fino al destino della struttura circolare incompiuta. Sul fronte parcheggi, l’ASP ha assicurato un sopralluogo urgente per la riparazione delle buche e ha ribadito la possibilità di interventi condivisi con il Comune, ricordando precedenti accordi che consentivano anche la regolamentazione della sosta da parte della Polizia Locale. È stata inoltre richiamata l’opera compensativa approvata in Consiglio comunale per il convogliamento delle acque bianche. Per quanto riguarda il DSM, la Direzione Amministrativa ha comunicato che il 31 dicembre 2025 sono stati trasmessi a Palermo lo studio di fattibilità per lo SPDC e il progetto esecutivo per il completamento degli ambulatori, nell’ambito dei fondi PO-FESR 2021/2027. Infine, sulla struttura circolare, l’ASP ha confermato l’esistenza di ipotesi progettuali in fase di studio, accogliendo con interesse la proposta di una rifunzionalizzazione a uso formativo e ricettivo. “I risultati dell’incontro dimostrano come la collaborazione istituzionale, anche tra forze politiche diverse, possa produrre risposte concrete nell’interesse della cittadinanza modicana”, hanno concluso i consiglieri.

