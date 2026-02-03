S.Croce Camerina. Consiglio Comunale: approvati bilancio, DUP, regolamento aperto e relazione sui rifiuti

Santa Croce Camerina, 03 febbraio 2026 – L’ultimo Consiglio Comunale si è concluso con l’approvazione del bilancio di previsione e del Documento Unico di Programmazione (DUP), insieme agli atti propedeutici, e con la presa d’atto della relazione sulla gestione del servizio di raccolta rifiuti. Nel corso della seduta, afferma il Presidente del Consiglio Comunale Luca Agnello, sono stati inoltre approvati il regolamento sul Consiglio Comunale aperto, proposto dal sottoscritto, la mozione promossa da Coldiretti e l’emendamento al bilancio da me presentato che destina 2.000 euro a sostegno delle società sportive, con particolare attenzione alle attività giovanili. Il Consiglio ha infine preso atto della variante al Piano Regolatore Generale, ora pronta per essere trasmessa agli uffici regionali competenti di Palermo.

Voglio inoltre sottolineare, prosegue Agnello, come il dibattito sia stato positivamente vivace e arricchito dagli interventi costruttivi di maggioranza e opposizione. Purtroppo, in alcuni casi, il confronto è degenerato in attacchi personali e atteggiamenti di rivincita, un comportamento che inevitabilmente riduce la credibilità e il senso istituzionale di chi attacca, rischiando di svuotare di contenuto il dibattito politico.

Richiamo personalmente tutti i consiglieri a mantenere il confronto sempre sui contenuti e nel rispetto reciproco, nell’interesse della comunità che rappresentiamo. Atteggiamenti diversi non saranno tollerati.

Nel corso dei lavori è emersa inoltre una non piena tempestività informativa sull’esito dei pareri tecnici relativi agli emendamenti, un aspetto che merita attenzione affinché tutti i consiglieri possano disporre per tempo degli elementi necessari alla discussione.

Ribadisco che, conclude Agnello, indipendentemente dal diverso equilibrio delle forze in aula, le prerogative di ogni consigliere devono essere rispettate e la tenuta democratica dell’organo consiliare preservata. Continuerò a garantire equilibrio, rispetto delle regole e centralità dell’istituzione consiliare, nell’interesse di tutti i cittadini.

Salva