Cronaca

Gela, task force della polizia sul territorio

Gela, 03 Febbraio 2026 –  Nel corso dell’ultima settimana a Gela la Polizia di Stato ha intensificato i servizi finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, anche con l’ausilio di unità cinofile antidroga. Nel corso dell’attività di polizia giudiziaria sono stati eseguiti diversi sequestri di droga per un totale di 503,71 grammi di hashish, 37,08 grammi di cocaina in polvere e 25,12 grammi di crack. Un uomo è stato tratto in arresto in flagranza, due denunciati in stato di libertà e cinque, tra cui un sorvegliato speciale di P.S., segnalati all’autorità amministrativa per uso personale di sostanze stupefacenti. Nel corso dei controlli eseguiti dagli agenti, all’interno di una cassetta del gas situata in un’abitazione del centro storico, sono stati rinvenuti tre involucri di carta stagnola contenenti cocaina in polvere e crack; la sostanza è stata sequestrata a carico di ignoti.

