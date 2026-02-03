Chiaramonte Gulfi si prepara a vivere il Carnevale 2026 tra allegria, colori e tradizione

Chiaramonte Gulfi, 03 febbraio 2026 – Dal 15 al 17 febbraio, Chiaramonte Gulfi accenderà i riflettori su uno degli eventi più attesi dell’anno, il Carnevale Storico della Provincia di Ragusa, accompagnato dalla XLII Sagra della Salsiccia, appuntamento gastronomico tra i più amati del territorio ibleo. Tre giorni di festa e coinvolgimento popolare che vedranno la cittadina chiaramontana trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto. In programma spettacolari sfilate di carri allegorici e mini carri, gruppi mascherati, animazione per grandi e piccini, mostre ed esposizioni, e un ricco comparto musicale con DJ set e spettacoli itineranti. Il Carnevale di Chiaramonte Gulfi si conferma evento di punta per il sud-est siciliano. A rendere ancora più speciale questa edizione 2026 sarà la storica Sagra della Salsiccia, occasione unica per gustare il celebre piatto tipico chiaramontano in tutte le sue varianti, in un clima di festa e convivialità. Un mix perfetto di gusto, musica, arte e tradizione. L’Amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni locali, ha curato ogni dettaglio per garantire un evento sicuro, partecipato e di alto livello.

