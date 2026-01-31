  • 31 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 31 Gennaio 2026 -
Cronaca | Vittoria

Paura sulla ex SP 17: Fiat 500 si schianta contro un muro, traffico paralizzato a Vittoria

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 31 Gennaio 2026 – VITTORIA (RG) – Un violento incidente autonomo si è registrato nel pomeriggio lungo la ex Strada Provinciale 17, nel territorio di Vittoria. Il conducente di una Fiat 500, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, ha perso il controllo finendo la sua corsa con un impatto devastante contro un muro perimetrale.
L’urto è stato estremamente violento. A causa della carambola, l’utilitaria è rimasta bloccata al centro della carreggiata, rendendo il tratto stradale completamente impraticabile.
Immediato l’intervento dei soccorsi:
I Vigili del Fuoco al lavoro per mettere in sicurezza il veicolo ed estrarre il conducente dalle lamiere, la  Polizia Stradale  per i rilievi tecnici necessari a ricostruire l’esatta traiettoria del sinistro.
Il 118 ha trasferito il ferito,  d’urgenza, in ospedale; le sue condizioni restano al momento sotto osservazione.

6f23c917-9886-4f02-bd61-f0e120ea2c63

foto e video Franco Assenza

© Riproduzione riservata
590415

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube