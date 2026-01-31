Paura sulla ex SP 17: Fiat 500 si schianta contro un muro, traffico paralizzato a Vittoria

Vittoria, 31 Gennaio 2026 – VITTORIA (RG) – Un violento incidente autonomo si è registrato nel pomeriggio lungo la ex Strada Provinciale 17, nel territorio di Vittoria. Il conducente di una Fiat 500, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, ha perso il controllo finendo la sua corsa con un impatto devastante contro un muro perimetrale.

L’urto è stato estremamente violento. A causa della carambola, l’utilitaria è rimasta bloccata al centro della carreggiata, rendendo il tratto stradale completamente impraticabile.

Immediato l’intervento dei soccorsi:

I Vigili del Fuoco al lavoro per mettere in sicurezza il veicolo ed estrarre il conducente dalle lamiere, la Polizia Stradale per i rilievi tecnici necessari a ricostruire l’esatta traiettoria del sinistro.

Il 118 ha trasferito il ferito, d’urgenza, in ospedale; le sue condizioni restano al momento sotto osservazione.

foto e video Franco Assenza

