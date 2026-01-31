Applausi e sala gremita per gli “Amici di Don Bosco”: a Pozzallo trionfa la commedia “Dalle stelle alle stalle”

Pozzallo, 31 Gennaio 2026 – Enorme successo per lo spettacolo teatrale portato in scena dalla compagnia “Amici di Don Bosco”, in una sala del palazzo “Santina Giunta” davvero gremita in ogni ordine di posto. Nell’anno numero 100 dall’arrivo delle suore salesiane in città, alla presenza del parroco della Chiesa Madre, don Salvo Bella, gli attori si sono cimentati nella commedia brillante in due atti dal titolo “Dalle stelle alle stalle”. Due ore di risate dove gli equivoci e la bravura degli attori hanno regalato un momento di spensieratezza a quanti erano abituati a vedere da quel palco, negli anni passati, tantissime recite e commedie grazie al sapiente lavoro delle suore salesiane. Un’attività che prosegue nel segno della passione per il teatro amatoriale e della volontà di valorizzare la scena culturale locale attraverso produzioni accessibili, curate e di forte impatto sul pubblico.

Bravissimi tutti gli attori in scena: Antonello Abbondo, Giovanni Azzarelli, autentici mattatori, e poi Rosalia Marziano, Ivana Alcaras, Francesco Rendo, Antonietta Renno, Nancy Giaffa, Pietro Leontini, Enza Catania, Lina Morana e Rosaria Coria. Allestimento scenico di Margareth Scolaro, le sarte Lina Giardina e Cettina Lupo, i tecnici Mario Santaera, Pietro Gennaro, Salvatore Rosa, Jacopo Giuga, Manuel Vindigni. Ha presentato la serata Grazia Colombo.

“È un evento – ha detto il sindaco Roberto Ammatuna presente alla serata – che continua i tanti appuntamenti di cultura che la città sta vivendo da molti mesi a questa parte. Il teatro è cultura, ben vengano questi appuntamenti con attori locali che si impegnano molto per la riuscita di questi eventi”. Presente in sala anche il vicesindaco, Raffaele Monte.

Un gruppo, quello della compagnia teatrale, che si mette in gioco con la recitazione per offrire a tutta la comunità parrocchiale l’occasione per stare insieme, ridere e meditare anche un po’…che non guasta mai! L’unico auspicio è che quel salone, che per tanti anni ha ospitato recite e commedie, possa ritornare ad ospitare altre rappresentazioni in futuro.

