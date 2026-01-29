  • 29 Gennaio 2026 -
Modica

Marina di Modica – Zona ASI: sopralluogo e interventi contro l’abbandono di rifiuti

Modica, 29 gennaio 2026 – Si è svolto nei giorni scorsi un sopralluogo dell’assessore all’Ambiente Samuele Cannizzaro insieme al comandante della Polizia Locale, al suo vice, alla responsabile dell’Ufficio Ecologia e al vice comandante della Stazione dei Carabinieri di Marina di Modica . L’attività è stata avviata a seguito di una segnalazione della Squadra elicotteri dei Carabinieri, che durante i monitoraggi dall’alto ha individuato diversi siti con rifiuti abbandonati nella zona ASI. Durante il sopralluogo, l’Ufficio Ecologia ha provveduto a censire le aree interessate dalla presenza di rifiuti di varia natura, potenzialmente in grado di provocare un grave disastro ambientale. Le zone attenzionate si estendono tra Marina di Modica e Maganuco, nei pressi della zona ASI. Nei prossimi giorni verranno organizzati interventi di bonifica delle aree interessate. Successivamente si procederà con l’interdizione delle zone, l’installazione di sistemi di videosorveglianza e l’intensificazione dei controlli in collaborazione con le forze dell’ordine. «Non possiamo tollerare che il nostro territorio venga trasformato in una discarica a cielo aperto – dichiara l’assessore all’Ambiente samuele Cannizzaro –. Gli interventi di bonifica saranno immediati, ma altrettanto decisa sarà l’azione di prevenzione e controllo. Interdiremo le aree più critiche, installeremo la videosorveglianza e rafforzeremo i controlli per individuare e sanzionare i responsabili. La tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini resta una priorità assoluta per questa Amministrazione». L’Amministrazione comunale – sottolinea il sindaco Monisteri – conferma il proprio impegno nel contrasto all’illegalità ambientale e nella salvaguardia del territorio.

