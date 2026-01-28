  • 28 Gennaio 2026 -
Ragusa | Sindacale

Federalberghi Ragusa esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Pinuccio La Rosa

Dibennardo: “La sua competenza e passione un esempio per tutti”
Ragusa, 28 gennaio 2026 – Federalberghi Ragusa esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Pinuccio La Rosa, stimato imprenditore del settore turistico e della ristorazione, figura di riferimento per l’intero comparto alberghiero della provincia.

Il presidente provinciale Rosario Dibennardo, a nome di tutto il sistema Federalberghi, manifesta la propria vicinanza alla famiglia La Rosa in questo momento di grande dolore: “Siamo profondamente rammaricati per la perdita di Pinuccio La Rosa. Nel corso degli anni abbiamo condiviso numerose iniziative volte a dare al nostro territorio una dimensione sempre più significativa nel panorama turistico. La sua competenza, la passione per il lavoro e l’impegno costante resteranno un esempio per tutti noi”.

Federalberghi Ragusa si unisce al dolore dei familiari e di quanti hanno avuto la fortuna di conoscere e lavorare al fianco di Pinuccio La Rosa, ricordandolo come una figura chiave per lo sviluppo del turismo nella provincia e per la valorizzazione delle eccellenze locali.

© Riproduzione riservata
