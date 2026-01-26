Politiche giovanili, Vittoria rafforza la rete per l’occupazione: firmato il percorso DesTEENazione

Vittoria, 26 gennaio 2026 – Vittoria investe sul futuro dei suoi giovani e mette un altro tassello concreto nelle politiche attive per il lavoro. Si è svolto a Sala Rosario Iacono in Municipio un tavolo tecnico operativo nell’ambito del progetto nazionale “DesTEENazione – Desideri in azione”, iniziativa strategica dedicata al benessere, all’orientamento e all’inclusione socio-lavorativa degli adolescenti del territorio.

L’incontro, coordinato dalla Dirigente dei Servizi alla Persona, Pubblica Istruzione e Sport, Tiziana Carbonaro, ha visto la partecipazione dell’Ufficio di Piano del Distretto Socio-Sanitario 43, del Coordinatore Strategico Programmatico Giuseppe Barone, delle coordinatrici tecniche, Veronica Magro e Rosalba Russotto, e dei rappresentanti delle Agenzie per il Lavoro (APL) accreditate. Al centro del confronto, la definizione di un Protocollo d’Intesa finalizzato a strutturare una collaborazione stabile per l’attivazione di tirocini formativi e percorsi di orientamento professionale.

Presente ai lavori il Vice Sindaco con delega al Lavoro, Giuseppe Fiorellini, che ha sottolineato il valore politico e sociale dell’iniziativa:

“L’incontro non è stato solo un atto burocratico, ma la riaffermazione di un patto di civiltà che abbiamo siglato con i cittadini e, soprattutto, con le nuove generazioni. Attraverso DesTEENazione, stiamo gettando le basi per trasformare i desideri degli adolescenti in opportunità concrete. La nostra azione si fonda sulla coerenza tra progetto e risultati: non vogliamo più deserti di diritti o zone grigie, ma percorsi di correttezza e lavoro che permettano ai giovani di restare e crescere nel nostro territorio. Tutto ciò a partire dalla qualità del matching, cioè dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro”.

Fiorellini ha poi evidenziato l’importanza della sinergia tra pubblico e privato: “La creazione di questo ponte diretto con le Agenzie per il Lavoro è fondamentale. Vogliamo che i tirocini non siano semplici parentesi, ma strumenti di autonomia e cittadinanza attiva. Lo Stato e il Comune devono essere presenti laddove c’è bisogno di futuro, contrastando isolamento e precarietà con fatti e programmazione seria”.

Il Protocollo d’Intesa rappresenta un tassello centrale nel cronoprogramma delle azioni previste per il 2026. L’obiettivo è garantire che ogni intervento del progetto si traduca in una crescita professionale reale, sottraendo i giovani del territorio a logiche di marginalità e accompagnandoli in una filiera strutturata di sviluppo e opportunità.

Il Sindaco Francesco Aiello ha ribadito la visione strategica dell’Amministrazione: “Il lavoro giovanile non è solo una priorità amministrativa, è una scelta politica di campo. Vittoria può e deve diventare una città che trattiene i suoi talenti e offre prospettive concrete ai suoi ragazzi. Questo progetto va esattamente in questa direzione: creare condizioni reali, non slogan, perché i giovani possano costruire qui il proprio futuro”.

