Ordine Commercialisti e Contabili iblei presetano le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026

Ragusa, 26 gennaio 2026 – Ha fatto registrare grande partecipazione e interesse da parte degli iscritti il convegno sul tema “Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026”, tenutosi nella sala Giovanni Di Blasi dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa venerdì pomeriggio. L’iniziativa, organizzata dall’Ordine, ha rappresentato un’importante occasione di formazione e aggiornamento su tematiche cruciali per le prossime scadenze fiscali. Dopo i saluti istituzionali di Maurizio Attinelli, presidente dell’Ordine di Ragusa e della conferenza degli Ordini di Sicilia, presente la vicepresidente uscite dell’Ordine di Ragusa, Francesca Mazzola, la relazione tecnica è stata affidata al dott. Giuseppe Avanzato, commercialista pubblicista in Agrigento, esperto in materia fiscale. Durante il convegno sono stati affrontati diversi temi fondamentali tra i quali si evidenziano: la revisione delle aliquote Irpef e il riordino delle detrazioni; la reintroduzione delle operazioni straordinarie; le nuove misure fiscali per la lotta all’evasione, la nuova rottamazione quinquies e il ritorno all’iper ammortamento. L’evento ha riscosso un notevole interesse, testimoniato dalla consistente partecipazione degli iscritti. Il presidente Maurizio Attinelli ha dichiarato: “Lo straordinario entusiasmo dimostrato dai presenti conferma la vivacità dell’attività del Consiglio direttivo da me presieduto per quattro anni e di prossima scadenza. Uno dei nostri obiettivi è stato fornire formazione con professionalità di comprovata qualità. L’Ordine di Ragusa è casa comune di tutti gli iscritti che in essa trovano una comunità professionale con valori condivisi. Un sentito ringraziamento va ai membri del mio consiglio direttivo che, insieme con me, hanno cercato di guidare al meglio la nostra categoria. Auguro al futuro presidente dell’Ordine Michelangelo Aurnia di proseguire lungo questo percorso che è stato tracciato”.

