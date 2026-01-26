L’economia siciliana cresce più della media nazionale, trainata anche dall’immobiliare

La Sicilia cresce a ritmi più serrati del resto d’Italia e delle regioni del Mezzogiorno: è questo che emerge da uno studio recente di Banca Italia. Per provare che i risultati ottenuti dall’economia isolana sono al momento migliori di quelli di altre regioni la Banca si è soffermata in particolar modo sul settore immobiliare, descrivendone trend e tendenze macroscopici.

Prodotto ed economia siciliana crescono più del resto del Mezzogiorno

Nei primi nove mesi del 2025, periodo a cui è riferita l’analisi, nell’intero settore dei servizi sono state di più le aziende con fatturato in aumento che quelle con fatturato in calo ed è questo il primo trend positivo riguardante l’economia dell’Isola evidenziato da Banca Italia. Nello stesso periodo la Sicilia ha prodotto l’1% in più rispetto all’anno precedente, stando all’indicatore specifico usato dall’istituto in riferimento alle economie regionali. Questa percentuale, come accennato, risulta superiore alla media nazionale e a quella delle altre regioni del Sud Italia: un’evidenza che consente di affermare che la Sicilia oggi cresce a ritmo più serrato del resto del meridione e di essere – per usare le stesse parole di Banca Italia – cautamente positivi riguardo al futuro dell’Isola.

Quello immobiliare è tra i settori che più sostengono l’economia siciliana

Il mercato immobiliare, ha continuato la Banca, è tra quelli che più sostengono al momento l’economia siciliana. I dati attuali sono il risultato di un trend positivo iniziato oramai qualche anno fa, mentre tutta Italia – Sicilia inclusa – si riprendeva dalla crisi pandemica. Oggi sono in aumento le richieste di affitto appartamento a Palermo così come negli altri principali centri siciliani, ma soprattutto è in crescita la domanda di immobili da acquistare a scopo abitativo o di investimento. A una domanda rinvigorita corrispondono valori più alti delle compravendite: a solo titolo esplicativo oggi si può arrivare a pagare un immobile fino a 5000 €/metro quadro in località esclusive come Taormina, ma anche nelle zone più economiche come l’entroterra è facile che le quotazioni raggiungano i 1000 €/metro quadro.

Case: in Sicilia cresce la domanda internazionale e di immobili di lusso

Prezzi simili si spiegano più facilmente se si analizzano trend del mercato immobiliare siciliano sempre più evidenti come l’incremento della domanda internazionale. Sempre più acquirenti esteri, cioè, cercano casa da acquistare in Sicilia per sé, per avere dove alloggiare durante le vacanze, o per scopo di investimento: storia, cultura, tradizioni e folklore siciliani esercitano da sempre un certo fascino in chi arriva dall’estero e sempre di più sono oggi quelli che decidono di restare o di ritornare. Tra gli ultimi ci sono gli stranieri che cercano immobili da acquistare a Caltagirone, Noto, Siracusa, Ragusa: i centri più interessati da questa domanda immobiliare internazionale e con più immobili venduti negli anni ad acquirenti americani e inglesi soprattutto.

Tra gli stranieri che comprano casa in Sicilia ce ne sono numerosi che acquistano immobili di lusso. Tra le altre tendenze che guidano la crescita dell’economia siciliana, in particolare nell’ambito dei servizi, non si può citare del resto l’exploit del luxury estate: crescono, cioè, tra chi ha budget a diversi zeri a disposizione le richieste di immobili come attici di grandi dimensioni nei centri storici di Palermo o Catania o ville e casali storici.

