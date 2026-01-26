A Modica la 75ª Giornata Provinciale del Ringraziamento di Coldiretti

Modica, 26 gennaio 2026 – Si è svolta ieri, 25 gennaio, nella Chiesa Madre di San Pietro a Modica, la 75ª Giornata Provinciale del Ringraziamento promossa da Coldiretti Ragusa, una celebrazione profondamente legata all’identità agricola del territorio. Durante la liturgia, don Armando Fidone ha aperto il momento di preghiera ringraziando per il dono delle primizie, mentre l’omelia di S.E. Mons. Salvatore Rumeo, Vescovo di Noto, ha richiamato il ruolo centrale degli agricoltori come custodi della terra e del creato, con un forte richiamo alle sfide climatiche e alle ferite recenti del territorio, come quelle causate dal ciclone Harry. Numerosa la partecipazione dei rappresentanti Coldiretti e delle istituzioni civili e politiche. Il presidente provinciale Francesco Ferreri ha ribadito l’impegno a difendere le eccellenze locali dalle distorsioni dei mercati globali e dalle criticità legate agli accordi internazionali. La giornata si è conclusa con la benedizione dei mezzi agricoli lungo Corso Umberto, simbolo di una comunità che continua a credere nell’agricoltura come presidio economico, sociale e culturale del territorio.

